MARZAMEMI – “Il mare non è semplicemente un soggetto, ma uno spazio di attraversamento. Immergersi significa abbandonare progressivamente la superficie, lasciare ciò che è noto e affidarsi a una dimensione in cui luce, materia e percezione assumono nuove forme”. Questo testo sintetizza l’opera di Emanuele Vitale, fotografo concettuale subacqueo, e introduceva alla mostra “Se ascolti il mare”, offerta a turisti e visitatori nella Loggia della Tonnara, in occasione della VII edizione del Marzamemi cinefest. “La superficie dell’acqua è un gate, una porta di accesso verso una dimensione che “respinge” l’essere umano, che deve sentirsi sempre un ospite e affrontarla sempre con prudenza, rispetto, umiltà”, spiega Emanuele Vitale, artista che dal mare trae fonte d’ispirazione e una scenografia dalle tonalità infinite e capace di suscitare le più svariate emozioni. “La mostra non è una semplice successione di fotografie subacquee, ma un movimento progressivo tra profondità e riemersione, oscurità e rivelazione, dimensione naturale e percezione interiore”. Fotografo di notorietà internazionale, pluri premiato e recensito su prestigiose riviste del settore, Vitale oltre ad accogliere con entusiasmo l’invito del presidente della Pro loco di Marzamemi, Nino Campisi, e della direttrice artistica del MCF, ha contribuito alla preparazione della mostra “L’eco del mare”, realizzata dagli studenti del Liceo artistico Antonello Gagini di Siracusa, coordinati dal professore Nino Sicari.
“Se ascolti il mare”: la mostra di Manuele Vitale alla Loggia della Tonnara di Marzamemi
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