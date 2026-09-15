Trasporto scolastico, Chinnici (PD Sicilia): “anno nuovo, problemi vecchi”

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“Ancora una volta, il primo giorno di scuola si trasforma in un calvario per gli studenti pendolari. E ancora una volta a pagare il prezzo sono le famiglie dei comuni più distanti dai poli scolastici.” Lo dichiara l’onorevole Valentina Chinnici, che denuncia con fermezza il disservizio che questa mattina ha lasciato a piedi numerosi studenti di San Cipirello e San Giuseppe Jato, impossibilitati a raggiungere le scuole superiori di Partinico e Palermo a causa della mancata effettuazione delle corse dell’AST.

“Vorremmo capire per quale motivo oggi non sia stato garantito il servizio – prosegue Chinnici – e se si tratta di un caso isolato. Tuttavia in questi anni il trasporto pubblico degli studenti pendolari è stato spesso caratterizzato da numerosi disservizi che il governo regionale non riesce a risolvere in modo strutturale. Le corse sono un collegamento essenziale, non un servizio accessorio: senza di esse, per migliaia di ragazzi, il diritto allo studio resta sulla carta. Le famiglie si trovano costrette a rincorrere soluzioni alternative all’ultimo momento, con enormi disagi organizzativi ed economici”.

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L’onorevole Chinnici, che sul tema del trasporto pubblico locale e del diritto allo studio è intervenuta più volte in passato, annuncia un’iniziativa concreta in Parlamento: “Nella Manovra in discussione presenterò un emendamento per aumentare la dotazione finanziaria destinata ai Comuni per il trasporto degli studenti. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze: servono risorse stabili ma soprattutto programmazione seria, affinché il trasporto scolastico sia un servizio certo e non una scommessa quotidiana”.