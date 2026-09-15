Tutto pronto per la XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival

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Dal 20 al 26 settembre torna a Siracusa Ortigia Film Festival, giunto alla sua XVIII edizione. Una settimana di cinema, incontri ed eventi che porterà nel cuore di Ortigia autori, interpreti e professionisti del settore. “OFF – Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il Futuro” è il fil rouge di questa edizione: un invito a riflettere sul cinema come luogo in cui la memoria si conserva e, allo stesso tempo, si trasforma in possibilità e visione. Ortigia, con la sua storia e il suo paesaggio sospeso tra pietra e mare, diventa la cornice naturale di questo dialogo tra passato e futuro. In un tempo sempre più veloce, OFF sceglie di dare valore alla durata, all’ascolto e a quella leggerezza capace di diventare resistenza, bellezza e pensiero.

Questa mattina, nella sala Incanto dell’Ortea Palace Hotel di Siracusa, la conferenza stampa di presentazione del programma della XVIII edizione con Lisa Romano, direttrice artistica di OFF e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“Anche per questa diciottesima edizione l’Ortigia Film Festival propone un programma ricchissimo – ha detto la direttrice artistica di OFF, Lisa Romano –Apriremo con Stefania Andreoli, psicologa, divulgatrice, autrice. E poi una straordinaria Roberta Torre che propone il film “Scarpe rotte”, ambientato a Roma durante la Seconda guerra mondiale, liberamente ispirato a un racconto di Natalia Ginzburg, scelto come opera di apertura per la sezione Notti Veneziane alla Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. E questo è solo l’inizio…”.

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Tra i protagonisti del Festival, Claudia Gerini che presenterà il libro Se chiudo gli Occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice e parteciperà a un talk dedicato alla sua carriera.

“Il tema della cura del passato per immaginare il futuro è particolarmente adatto a una città come la nostra che non può prescindere dalla sua storia unica – ha dichiarato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – Sono certo che non mancheranno gli stimoli e utili spunti di riflessione proprio mentre siamo impegnati in un lavoro corale per predisporre il corposo dossier per la candidatura di Siracusa Capitale Europea della Cultura 2033. Ma c’è un altro aspetto che qui mi piace evidenziare: l’Ortigia Film Festival è la dimostrazione tangibile di come la competenza, la serietà e la passione nella programmazione e nella gestione degli eventi culturali possano generare risultati eccellenti. Parliamo di una delle realtà più longeve del nostro territorio che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua diciottesima edizione”.

A rappresentare visivamente il tema dell’edizione è Quando il vento non soffiava di Mirko Leuzzi, artista romano classe 1992. L’opera appartiene a un ciclo pittorico dedicato a figure femminili immerse in una dimensione naturale e atemporale, dove la donna diventa immagine universale dell’essere umano e la fioritura simbolo di una trasformazione continua. La ricerca di Leuzzi, nata durante gli anni della pandemia, si sviluppa intorno ai temi dell’identità, della memoria e del rapporto tra uomo e natura, costruendo uno spazio sospeso dal tempo che dialoga naturalmente con il tema scelto dal festival. Il progetto rientra in OFF Sposa l’Arte, ideato da Roberto Gallo, e si completa con OFF18 Leuzzi: Memoria Futura, l’installazione che inaugurerà il festival il 20 settembre alle ore 19.00 all’ortea Palace Hotel di Siracusa. Saranno presentate tre opere dell’artista – Margherita, Vorrei ancora un po’ di tempo e Nel giardino – che resteranno esposte per tutta la durata della manifestazione.

Il cuore del festival resta il cinema, con tre sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi – opere prime e seconde, il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi, che presentano opere italiane e internazionali e danno spazio a nuovi autori, linguaggi e sguardi sul contemporaneo. A queste si affiancano le sezioni non competitive Cinema Women, dedicata alle giovani registe internazionali e alle tematiche sociali e di genere; Cinema & Animazione; La Voce del Mare, dedicata al rapporto con l’ecosistema marino e con l’identità di Siracusa e Ortigia; OFF Scuole, dedicata ai giovani talenti della formazione audiovisiva europea.

Le tre sezioni competitive saranno accompagnate da giurie composte da personalità del cinema e della cultura. Carla Signoris presiederà la giuria del Concorso Lungometraggi, affiancata da Gloria Satta e Fabio Segatori; Mattia Colombo guiderà quella del Concorso Internazionale Documentari, insieme agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, la cui direttrice artistica è la regista Costanza Quatriglio; mentre Pier Giorgio Bellocchio sarà alla guida della giuria del Concorso Internazionale Cortometraggi, con Caterina Guzzanti e Paola Columba. A ciascuna sezione sarà inoltre assegnato il Premio del Pubblico.

Il programma sarà arricchito da eventi speciali e momenti di approfondimento, confermando la vocazione di Ortigia Film Festival a essere uno spazio di confronto tra cinema, arte e cultura.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca, organizzato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, è diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Il Comitato Culturale riunisce quattro tra le più autorevoli personalità del panoramacinematografico e culturale italiano: Gianni Canova, critico cinematografico e accademico; Steve Della Casa, conservatore del CSC Cineteca Nazionale, critico Cinematografico, saggista e autore; Laura Delli Colli, giornalista e presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani; Teresa De Santis, manager culturale, esperta di cinema e audiovisivo, prima donna alla direzione di Rai 1.

Tutti i dettagli sul sito ufficiale

Www.ortigiafilmfestival.com