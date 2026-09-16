Ad Acireale nasce un nuovo punto di riferimento per il karate: il 18 settembre l’inaugurazione dell’ASD Club Karate Ken Otani

- Pubblicità -

ACIREALE – Sport, disciplina, educazione e aggregazione. Sono questi i valori alla base del nuovo progetto dell’ASD Club Karate Ken Otani, che inaugurerà ufficialmente la propria sede venerdì 18 settembre alle ore 18:00, in Via delle Terme 32/i ad Acireale.

Un appuntamento che vuole essere molto più di una semplice inaugurazione: l’inizio di un percorso dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi, attraverso una disciplina capace di trasmettere rispetto, autocontrollo, determinazione e fiducia in sé stessi.

- Pubblicità -

A guidare il progetto sarà il Maestro Enzo Rao, che metterà a disposizione esperienza e professionalità per accompagnare gli allievi in un percorso di crescita sportiva e personale.

«Il nostro obiettivo – spiega il Maestro Rao – è creare un ambiente sano e positivo dove i ragazzi possano praticare sport, stare insieme e imparare valori importanti che possano accompagnarli anche nella vita quotidiana».

L’ASD Club Karate Ken Otani vuole quindi diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio, promuovendo la pratica sportiva come strumento di crescita, socializzazione e benessere.

La cerimonia del 18 settembre sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di allievi, famiglie, amici e rappresentanti del mondo sportivo locale.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 18 settembre alle ore 18:00, in Via delle Terme 32/i ad Acireale.