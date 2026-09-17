Il Sicily Magic Fest chiude con oltre 40.000 presenze: Etnapolis incorona l’arte dell’illusione e dà appuntamento al 2027

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Si conclude con un successo straordinario la quarta edizione del Sicily Magic Fest, la manifestazione che conferma la Sicilia al centro della scena magica nazionale. Dal 5 al 13 settembre, la galleria del centro commerciale Etnapolis si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dove l’arte della prestigiazione ha saputo incontrare lo sguardo meravigliato del grande pubblico, accompagnando visitatori di ogni età alla scoperta di stili ed espressioni differenti tra cartomagia, mentalismo, magia brillante e grandi illusioni.

Nove giorni intensi in cui oltre venti artisti hanno dato vita a un mosaico continuo di spettacoli dal vivo, laboratori per i più piccoli, workshop tematici e talk di approfondimento. Una scommessa vinta sul campo, nata dalla volontà di sottrarre l’illusione allo stereotipo di mero intrattenimento per feste di compleanno per restituirle il respiro teatrale e formativo che le appartiene, fatto di studio della manualità, presenza scenica, public speaking e genuina capacità di relazione.

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“Portare l’illusionismo dentro un centro commerciale – spiega Dimis, al secolo Dimitri Tosi, patron e anima del festival – è una scelta coraggiosa e complessa. Significa uscire dai confini rassicuranti del teatro per andare incontro a un pubblico che non ti sta cercando, che cammina distratto tra una vetrina e l’altra, che non ha programmato un momento di spettacolo. È una sfida contro la frenesia quotidiana, un modo per ribaltare gli schemi e riportare la magia a contatto diretto con le persone, risvegliando quello stupore sincero che appartiene a tutti noi”. “Tutto questo – conclude Dimis – è stato reso possibile grazie alla lungimiranza del direttore del centro commerciale Etnapolis, Federico Acunto, traducendosi in un trionfo di partecipazione che ci riempie di orgoglio”.

A testimoniare l’entusiasmo sono i numeri registrati dal parco commerciale, con oltre quarantamila presenze concentrate nell’ultimo fine settimana, il più denso di grandi ospiti.

Tra i momenti più attesi, la partecipazione di Gianni Loria, presidente del Club Magico Italiano, di Renato Cotini, referente italiano del Magic Circle di Londra, e del celebre prestigiatore e divulgatore Diego Allegri, punto di riferimento per le nuove generazioni di cartomaghi.

Centinaia di bambini e ragazzi si sono lasciati contagiare dall’energia travolgente di Manu l’Incantastorie e dai corsi della scuola di magia, scoprendo piccoli segreti e giochi di abilità da custodire e condividere in famiglia.

Come da tradizione, il festival ha celebrato l’eccellenza e la memoria dell’arte magica assegnando i suoi storici riconoscimenti. Il Premio Goldin alla Carriera, istituito in onore del celebre illusionista siciliano Gaspare Lombardo per celebrare le personalità che hanno segnato la storia della prestigiazione, è stato conferito a Diego Allegri per il suo straordinario impegno nell’aver rivoluzionato il linguaggio della divulgazione magica, avvicinando con passione un’intera nuova generazione all’arte dell’illusionismo. Il Sicilian Illusionist Award 2026 è stato invece consegnato a Maurizio Marchese, catanese, formatosi sotto la guida di Padre Cimò. Noto internazionalmente con lo pseudonimo di Diamond, Marchese ha saputo portare il talento, la visione e l’ingegno siciliano sui palcoscenici di tutto il pianeta: dal FISM di Lisbona ai grandi teatri delle navi da crociera, ha dedicato un’intera carriera all’eleganza scenica, reinventandosi oggi come uno dei più celebri e apprezzati costruttori al mondo.

A Dimis – che proprio nel 2026 festeggia 30 di passione per la magia e 25 anni di carriera artistica – va il riconoscimento da parte del Club Magico Italiano per il suo impegno nella divilgazione dell’arte magica al grande pubblico: a consegnargli la targa il presidente del CMI Gianni Loria.

Sulla scia dell’entusiasmo e della straordinaria risposta della comunità siciliana, gli organizzatori guardano già al futuro. La magia del Sicily Magic Fest tornerà nel 2027 con una quinta edizione ancora più ricca di sorprese, artisti internazionali e nuove sfide da vivere insieme.