L’USEF promuove a Palermo il convegno “Zone interne: problemi e soluzioni”: appuntamento a domani, 18 settembre

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Si terrà domani, venerdì 18 settembre 2026, a partire dalle ore 10, nella Sala delle Conferenze della Regione Siciliana, in via Magliocco 46 a Palermo, il convegno “Zone interne: problemi e soluzioni”.

L’iniziativa è organizzata dall’USEF – Unione Siciliana Emigrati e Famiglie, in collaborazione con CARSE, Patto per Restare e Questa è la mia terra, con il finanziamento dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

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Al centro dell’incontro lo spopolamento della Sicilia, determinato dall’emigrazione e dal calo della natalità, e il possibile rilancio delle aree interne come opportunità per chi ha scelto di restare e per quanti desiderano ritornare nella propria terra.

La giornata prevede relazioni, una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni e delle realtà promotrici e uno spazio dedicato agli interventi del pubblico. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’USEF, onorevole Fabio Porta.

Il convegno si svolgerà in modalità mista, sia in presenza sia da remoto. Per conoscere il programma completo, gli orari e tutti i partecipanti è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento.