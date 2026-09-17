“Riabilitazione robotica: l’uomo e la macchina, un incontro necessario”. Domani esperti nazionali e internazionali a confronto a Catania sulle nuove frontiere della medicina riabilitativa

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“Riabilitazione robotica: l’uomo e la macchina, un incontro necessario”. È il titolo del simposio che si svolgerà domani, venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 9, nell’Aula Magna della Torre Biologica dell’Università di Catania, promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Un appuntamento dedicato a uno dei temi di maggiore interesse e attualità nell’ambito della medicina fisica e riabilitativa, vale a dire l’integrazione tra competenze cliniche, esperienza del professionista e tecnologie robotiche sempre più innovative.

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I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, tra i quali quelli del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Giorgio Giulio Santonocito, del presidente della Scuola di Medicina, Giuseppe Barbagallo, e del direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, Maria Angela Sortino.

A promuovere l’iniziativa è, in particolare, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Medicina Fisica e della Riabilitazione dell’azienda ospedaliero universitaria diretta da Michele Vecchio che è anche direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Catania.

Il meeting riunirà esperti di rilievo nazionale e internazionale nel campo della robotica applicata alla riabilitazione.

Tra gli ospiti di particolare rilievo ci saranno Alberto Esquenazi, direttore di Dipartimento e direttore Clinico della Jefferson Moss-Magee Rehabilitation e della Thomas Jefferson University Hospitals di Elkins Park, Pennsylvania (Stati Uniti), nonché docente presso l’Universidad Nacional Autónoma de México.

Interverrà inoltre Franco Molteni, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Recupero Funzionale e Riabilitazione del Villa Beretta Rehabilitation Center, Valduce Hospital Rehabilitation Centre, Costa Masnaga, in provincia di Lecco.

Al centro del dibattito saranno, in particolare, le modalità attraverso cui robotica, dispositivi e sistemi tecnologici possono essere integrati nei percorsi di cura individuali, per accompagnare il paziente nel recupero delle funzioni motorie e contribuire alla valutazione dei risultati della riabilitazione.

“La robotica rappresenta una delle frontiere più interessanti dell’innovazione in ambito riabilitativo –afferma il direttore generale dell’Azienda Giorgio Giulio Santonocito- ma la tecnologia, da sola, non può sostituire il valore del rapporto tra operatore sanitario e paziente. L’obiettivo è integrare strumenti sempre più avanzati con le competenze di professionisti che personalizzano i percorsi di cura. Come Azienda Ospedaliero Universitaria, siamo orgogliosi di promuovere un momento di confronto che riunirà esperienze nazionali e internazionali e che metterà al centro l’innovazione e la ricerca, allo scopo di tradurre i progressi tecnologici in concrete opportunità di recupero e che migliorino la qualità di vita dei pazienti”.