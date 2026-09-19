GAL Pesca Trapanese: sviluppo locale e coordinamento: il 23 settembre a Trapani l’incontro territoriale dei GALPA siciliani

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Trapani, 19 settembre 2026 – È il litorale trapanese a fare da cornice al confronto tra i GALPA della Sicilia: l’Antico Lazzaretto di Trapani ospita mercoledì 23 settembre 2026, con inizio alle ore 10.00, l’Incontro territoriale dei GALPA – Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca e dell’Acquacoltura – promosso nell’ambito delle attività della Rete Nazionale GALPA.

Un ruolo di primo piano spetta al GALP Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, che accoglie nel proprio territorio i Gruppi di Azione Locale dell’Isola per una giornata dedicata alla condivisione di indirizzi metodologici e amministrativi e alla messa a sistema delle esperienze maturate lungo le coste siciliane.

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Al centro dei lavori il monitoraggio dello stato di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, passaggio decisivo per accompagnare i GALPA nella fase operativa e rafforzare l’efficacia degli interventi programmati.

Accanto ai referenti del GALP trapanese interverranno quelli di GALP Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, GALP Golfo di Termini Imerese, GALP dei Due Mari, GALP Golfi di Castellammare e Carini, GALP Golfo di Patti, GALP Sud Est Sicilia e GALP Riviera Jonica Etnea.

L’appuntamento si inserisce in un percorso di consolidamento del dialogo tra i GALPA siciliani, chiamati a costruire un’azione comune a partire dagli strumenti e dalle pratiche già sperimentati nei rispettivi territori.