Pigiama Run a Palermo: la pioggia non ferma la solidarietà, 600 pacchi venduti per i bambini oncologici 

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600 pacchi gara venduti ed un ricavato di 9000 euro che sarà versato direttamente nel fondo destinato ai viaggi dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo. È il bilancio della sesta edizione della Pigiama Run di Lilt Palermo che si è svolta, ieri, sul lungomare di Mondello con i partecipanti tutti in pigiama per solidarietà ai bambini che sono costretti ad indossarlo tutto il giorno, nei reparti in cui sono ricoverati.

Nonostante il tempo inclemente, tanti bambini insieme ai loro genitori e agli appassionati corridori, sono passati sotto l’iconico gonfiabile blu della Pigiama Run, per celebrare un rituale che in tutta Italia, nel mese del Gold Ribbon, esprime solidarietà per i bambini malati. A regalare gioia e intrattenimento le Huntr/x, i Tachipirina 500 e il dj Mirko Speciale di Cartoonia.

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In prima fila, al momento della partenza, la presidente di Lilt Palermo, Letizia Davì, insieme ad Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo che ha patrocinato l’evento, il deputato nazionale Carolina Varchi, il direttore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, Paolo D’Angelo, Fabio Gioia, vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo che ha dato il suo patrocinio e Massimiliano Riina, presidente della Pro loco Mondello.

Testimonial speciale di questa edizione la piccola Gaia, con la mamma Emanuela Zito, assistita da Lilt Palermo per i viaggi fuori dalla Sicilia, necessari alla sua guarigione da un rabdomiosarcoma. Malata, dall’età di sei mesi, aveva vissuto la Pigiama Run sempre solo dalla corsia dell’ospedale Civico dov’era ricoverata. Da due anni, invece, la vive felice correndo insieme a tutti gli altri partecipanti.