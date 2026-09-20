Trent’anni del Distretto Lions 108 Yb Sicilia: consegnata a Trapani la prima bandiera celebrativa

- Pubblicità -

TRAPANI – Unire la memoria storica della solidarietà alle grandi sfide del domani: è con questo spirito che si è svolta, nella suggestiva cornice de “La Corte del Sole” a Segesta, la prima visita amministrativa del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema al Lions Club Trapani presieduto da Maria Pia Lucentini.

Un appuntamento non soltanto programmatico e istituzionale, ma un autentico momento di incontro empatico con il territorio, guidato dal motto e dalla missione che da sempre caratterizzano l’Associazione: mettere tempo, competenze e cuore a disposizione delle comunità.

- Pubblicità -

La Presidente Maria Pia Lucentini ha evidenziato un parallelismo tra la posizione geografica strategica di Trapani: città dei mari e dei venti con i principi lionistici da lei definiti “i punti cardinali del nostro essere Lions”.

Momento clou denso di emozione è stata la consegna ufficiale da parte del Governatore della bandiera celebrativa del Trentennale dalla costituzione del Distretto 108 Yb al Lions Club di Trapani, primo nel Distretto a ricevere in dono ciò che rappresenta, di fatto, una importante pietra miliare del lungo percorso lionistico. La bandiera, infatti, custodisce trent’anni della nostra storia e segna una tappa fondamentale per il lionismo del Mezzogiorno con la nascita del Distretto Sicilia (108 Yb), nato dalla divisione dello storico “Grande Distretto” 108 Y che univa Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania.

Nel suo appassionato intervento, il Governatore Buscema ha ripercorso le origini del Lionismo in Italia, richiamando la figura carismatica di Oscar Hausman, fondatore del primo Lions Club in Italia, per poi proiettare lo sguardo verso il futuro del Lions International. Diverse le indicazioni programmatiche tracciate per l’anno sociale: Ispirare i giovani ai valori universali dell’etica e della solidarietà attraverso iniziative con le scuole, promovendo sensibilizzazione e attività su temi quali la tutela della salute e dell’ambiente, la cultura e il contrasto alla dispersione scolastica. Linguaggio e comunicazione digitale: nuove strategie di comunicazione capaci di parlare il linguaggio delle nuove generazioni, coinvolgendole e sensibilizzandole sui canali digitali. Azioni incisive sul territorio: interventi concreti capaci di intercettare e dare risposte reali ai bisogni dei cittadini. Grandi traguardi storici: la celebrazione dei 30 anni del Distretto Sicilia e la ricorrenza dei 110 anni dalla fondazione del Lions Clubs International.

La cerimonia ha visto la partecipazione corale e prestigiosa di personalità lionistiche che hanno presenziato all’evento: Domenico Messina, Past Direttore Internazionale; Antonio Bellia, Primo Vice Governatore; Vincenzo Leone Past governatore, Rosa Maria Vitabile, Presidente della 2 Circoscrizione; Giovanni Cardella, Presidente della Zona 5; Antonella Marino, Presidente della Zona 6. Inoltre la serata è stata arricchita dall’ammissione di due nuovi soci e dal trasferimento di un socio proveniente da un altro club. L’incontro si è concluso con un caloroso applauso e con l’entusiasmo del rinnovato impegno a servire le nostre comunità.