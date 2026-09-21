Lentini, il Lions Club sostiene oltre venti famiglie con il progetto “Zaino Sospeso”

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Lentini. Il service Zaino Sospeso promosso dal club lions guidato dalla Presidente Melissa Abbandonato e continua a generare valore nel territorio siciliano. A Lentini, il Lions Club ha dedicato una giornata alla raccolta di materiale scolastico, trasformando la generosità dei cittadini in un aiuto concreto per le famiglie che affrontano le difficoltà del caro-scuola. L’iniziativa, parte del progetto multidistrettuale dei Lions italiani, si conferma uno strumento essenziale per contrastare la povertà educativa e garantire il diritto allo studio. A livello nazionale, il service ha già raggiunto quasi 24 mila studenti, coinvolto oltre 1.800 soci Lions e generato più di 8.000 ore di volontariato, numeri che testimoniano un impegno capillare e costante.A Lentini la risposta è stata immediata e calorosa. Nei punti di raccolta predisposti dal club, grazie ai box logati del service, soci e cittadini hanno donato zaini, quaderni, astucci, penne, colori e altri materiali indispensabili. Con quanto raccolto oggi, più di venti famiglie sono state supportate, ricevendo strumenti fondamentali per permettere ai bambini di iniziare l’anno scolastico con serenità. Un gesto semplice che diventa un segno di vicinanza e responsabilità verso la comunità.

Il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Walter Buscema, ha sottolineato il valore del service come risposta concreta alle fragilità socioeconomiche: «Il nostro Distretto ha il dovere di leggere i bisogni delle comunità e di intervenire con service utili e continuativi. Zaino Sospeso traduce il nostro We Serve in un aiuto reale che protegge il diritto allo studio dei bambini.»

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La Presidente del Lions Club Lentini, Melissa Abbandonato, ha annunciato che la raccolta proseguirà per tutto l’anno sociale, grazie ai punti già attivi: «La comunità ha risposto con grande cuore. Continueremo a raccogliere materiale scolastico perché il bisogno non si ferma a settembre. Il nostro impegno è garantire ascolto, continuità e vicinanza alle famiglie.» Nel suo messaggio distrettuale, il Governatore Buscema ha voluto ricordare il valore simbolico di ogni donazione: «Ogni zaino donato, anche una semplice matita, è un sorriso che si accende. La comunità cresce quando nessuno resta indietro.