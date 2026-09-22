Beer Catania: Aci Trezza ospita “Craft by the Coast” dal 25 al 27 settembre

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Dal 25 al 27 settembre Aci Trezza ospiterà “Craft by the Coast”, la nuova edizione di Beer Catania che, nel celebre borgo marinaro, saluta l’estate.

Per tre giorni, lo Scalo di Alaggio sarà per la prima volta il punto di incontro tra birra artigianale, gastronomia, musica, arte e cultura, con un programma che vedrà protagonista il mare e le sue tradizioni. Un’edizione che, nella suggestiva cornice della Riviera dei Ciclopi, vuole andare oltre gli spazi del festival per entrare in relazione con il borgo e le attività artigianali che lo caratterizzano.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Aci Castello, si concretizza in un format costruito intorno all’identità del luogo che la ospita. L’obiettivo è stato superare la formula tradizionale del festival brassicolo per realizzare, piuttosto, un appuntamento capace di coinvolgere coloro che ogni giorno vivono e raccontano il territorio: associazioni, operatori, realtà culturali e artigiani legati al mare e alla sua storia.

Una sinergia proficua e di interesse sociale tra diversi interlocutori evidenziata dal Sindaco Carmelo Scandurra: «Siamo lieti di accogliere per la prima volta Beer Catania ad Aci Trezza, in uno dei luoghi più rappresentativi della nostra costa. È un evento che porta con sé non soltanto un’importante capacità attrattiva, ma soprattutto un progetto che ha scelto di entrare in relazione con il territorio e con le realtà che ogni giorno lo vivono e lo raccontano. La presenza della Lega Navale Italiana, delle associazioni culturali locali, del Cantiere Rodolico e degli operatori impegnati nella conoscenza e nella tutela del nostro mare dimostra come una manifestazione possa diventare anche occasione di valorizzazione delle nostre tradizioni, della cultura marinara e del patrimonio ambientale. Ringrazio gli organizzatori per la sensibilità dimostrata e invito cittadini e visitatori a vivere questi giorni con partecipazione e rispetto per il luogo che li ospita».



Questo appuntamento rappresenta la tappa di un percorso parte dell’evoluzione di Beer Catania, manifestazione nata attorno alla birra artigianale e progressivamente ampliata con gastronomia, musica, arte, cultura ed esperienze. Una formula vincente come ha dimostrato il successo dell’edizione di maggio svoltasi a Villa Pacini, nel cuore verde della città di Catania. Per l’Associazione Beer Sicilia, promotrice della manifestazione, Craft by the Coast: «Portare Beer Catania ad Aci Trezza non significa semplicemente trasferire il festival in una nuova location. Abbiamo voluto costruire un’edizione che entrasse realmente in relazione con il luogo che ci ospita. Il mare non sarà soltanto lo sfondo del festival: sarà parte dell’esperienza, attraverso le attività in acqua, la vela per i bambini, la tutela dei fondali, le storie dei pescatori e dei maestri d’ascia e il lavoro delle realtà che ogni giorno custodiscono e raccontano questo territorio. È questa la direzione che vogliamo continuare a dare a Beer Catania: un festival dalle molteplici anime, ma con un’unica identità» chiosano gli organizzatori.



Di seguito gli appuntamenti salienti di questa edizione.



IL MARE DIVENTA PARTE DEL FESTIVAL

Il mare sarà uno dei protagonisti di Craft by the Coast, con un programma di attività pensate per conoscerlo e viverlo. In collaborazione con DNA Divers by Apogon A.S.D., sabato 26 e domenica 27 settembre saranno proposti tour guidati gratuiti di snorkeling alla scoperta dei fondali di Aci Trezza e il “Battesimo del Mare”, una prima esperienza subacquea con autorespiratore accompagnata da istruttori qualificati. Le attività saranno anche un’occasione per avvicinare il pubblico ai temi della biodiversità, della tutela dell’ambiente marino e della conoscenza dei fondali delle Isole Ciclopi.

Per i più piccoli, grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana – sezione di Aci Trezza, sono previste uscite gratuite in Optimist per bambini dai 6 ai 12 anni. Un primo approccio alla vela che diventa anche un’esperienza educativa, attraverso la conoscenza del mare, il rispetto delle regole, lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità e l’avvicinamento a una cultura fondata sulla tutela dell’ambiente, sulla collaborazione e sulla legalità.

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LE STORIE DEL MARE DI ACI TREZZA

Il rapporto con Aci Trezza passerà anche dalla memoria e dalle tradizioni marinare. Grazie alla collaborazione con le realtà culturali del borgo e con lo storico Cantiere Rodolico, il festival ospiterà una mostra fotografica dedicata ad Aci Trezza e l’esposizione di alcune imbarcazioni legate alla tradizione dei maestri d’ascia. Barche, mestieri e gesti tramandati nel tempo saranno al centro di uno storytelling fotografico che porterà all’interno dello Scalo di Alaggio le storie di mare e di lavoro che attraversano le generazioni. Un modo per valorizzare un patrimonio artigianale e culturale che continua a essere parte dell’identità del borgo.

ARTE E CREATIVITÀ

Prosegue anche la collaborazione con Urban Street Art Sicily, già protagonista dell’edizione di maggio a Villa Pacini. Durante i tre giorni del festival saranno realizzati laboratori, esposizioni e attività artistiche dedicate ai linguaggi della street art e della creatività contemporanea. L’obiettivo è trasformare gli spazi dello Scalo in luoghi di partecipazione e incontro, coinvolgendo pubblici diversi, comprese famiglie e bambini.

TRE SERE DI MUSICA LIVE

A chiudere le giornate sarà la musica dal vivo.

Venerdì 25 settembre saliranno sul palco i Camera a Sud, con un repertorio di sonorità vintage e grandi classici.

Sabato 26 settembre toccherà a I Reduci di Peppe, tribute band dei Red Hot Chili Peppers, per una serata tra rock e funk.

Domenica 27 settembre saranno gli Sventuras a chiudere l’edizione con l’ultimo live davanti ai Faraglioni.