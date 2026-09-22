Catania. Grande festa della solidarietà al Banacher: 15mila euro raccolti dai Rotary Club dell’Area Etnea

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Una straordinaria manifestazione all’insegna dell’amicizia rotariana, della musica e della solidarietà. Il 18 settembre 2026, nella suggestiva cornice del Banacher, i Rotary Club dell’Area Etnea hanno dato vita a un grande appuntamento benefico che ha visto la partecipazione di circa 1.000 persone, giunte da Catania e da numerosi comuni del territorio.

Tredici i Club coinvolti, grazie all’adesione convinta dei rispettivi presidenti, che hanno trasformato l’iniziativa in un progetto condiviso: Rotary Club Catania Etna Centenario (Alessandro Vasco), Rotary Club Catania (Cinzia Capizzi), Rotary Club Acireale (Pietro Pagano), Rotary Club Paternò Alto Simeto (Orazio Baglio), Rotary Club Catania Est (Anne Sophie Barletta), Rotary Club Giarre Riviera Ionica Etnea (Rudy Grasso), Rotary Club Aci Castello (Miriam Di Stefano), Rotary Club Catania Sud (Antonio Giuffrida), Rotary Club Misterbianco (Eugenio Ciancio), Rotary Club Catania Bellini (Tito Giuffrida), Rotary Club Valverde Terra dei Ciclopi (Carla Maria Sofia Ierna), Rotary Club Catania Europa Etica e Legalità (Giovanni Lotà) e Rotary Club Tutela e Uguaglianza Sant’Agata Li Battiati (Sergio Spina).

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L’iniziativa è nata da un’idea del presidente del Rotary Club Catania Etna Centenario, Alessandro Vasco, ed è stata subito accolta con favore dai presidenti dell’Area Etnea. Alla realizzazione della serata hanno contribuito in modo determinante anche Marco Lombardo, presidente della Commissione Raccolta Fondi del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, e Antonella Platania, vicepresidente Raccolta Fondi Sicilia Orientale.



L’ampia adesione e il coinvolgimento della comunità locale hanno permesso di raggiungere un traguardo economico di grande valore: durante il corso della serata è stata ufficializzata la raccolta di 15.000 euro, interamente destinati a sostegno dei progetti della Rotary Foundation, momento simbolicamente coronato con la consegna del maxi-assegno. Un risultato di rilievo che conferma la capacità del Rotary di unire il territorio attorno a concrete finalità benefiche ed educative.