Arriva a Palermo il Roadshow di CDP e Confindustria nazionale per lo sviluppo delle imprese del territorio

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Nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Sicilia e risposte efficaci alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria ‘Insieme per il futuro delle imprese’che oggi ha fatto tappa a Palermo, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino, Napoli e Venezia.

L’incontro, organizzato insieme a Sicindustria, ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale ed è stato l’occasione per rafforzare il dialogo e l’interazione con le aziende del territorio siciliano con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della Regione e di tutto il Paese, guardando a specifiche aree d’intervento definite dall’Accordo firmato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dall’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.

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Nel documento sono state individuate una serie di strategie comuni per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e per l’economia circolare, supportare gli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare l’autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa. A questi obiettivi si aggiunge il sostegno alla promozione dell’imprenditoria giovanile nonché a tutte quelle attività volte alla riduzione dei divari territoriali per uno sviluppo economico più equilibrato.

Tali obiettivi verranno perseguiti da CDP e Confindustria lavorando alla definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e di sostegno all’accesso al credito che prevedano anche l’impiego di risorse pubbliche e di terzi, oltre che di natura comunitaria. La collaborazione promuoverà inoltre l’utilizzo di strumenti di equity (rafforzando l’espansione del Private Equity e del Venture Capital), lo sviluppo di iniziative per il credito agevolato e il potenziamento del sistema nazionale di garanzia, oltre che soluzioni residenziali a condizioni sostenibili per i dipendenti a basso reddito e con esigenze di mobilità lavorativa.

CDP e Confindustria potranno poi condividere l’impegno per sostenere la crescita all’estero delle aziendesicilianeattraverso gli strumenti dedicati all’export e all’internazionalizzazione dando slancio alle principali filiere strategiche locali e nazionali. Infine, verrà promossa la partecipazione del tessuto imprenditoriale ai progetti dedicati alla cooperazione internazionale con particolare attenzione ai mercati del Continente africano.

La tappa di Palermo del Roadshow ‘Insieme per il futuro delle imprese’ ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco, del Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli e del Presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo. Dopo un inquadramento economico a cura del Capo Economista e Direttore Strategie Settoriali, Scenari e Impatto di CDP Andrea Montanino, la giornata è proseguita con panel tematici per approfondire le esperienze delle imprese che hanno già collaborato con CDP e le opportunità di crescita anche sul fronte dell’innovazione e della proiezione verso l’estero con il Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi, il Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP Carlo Rossotto, il Direttore Investimenti Indiretti di CDP Venture Capital SGR Cristina Bini, la Direttrice Export e Finanza Agevolata di SIMEST Carolina Lonetti, il Responsabile Investor Relations di CDP Real Asset SGR Emiliano Lucci, la Partner del Fondo Italiano di Investimento SGR Federica Sallorenzo, Il Cavaliere del Lavoro e Amministratore Delegato di Fratelli Arena Giovanni Arena e la Vicepresidente e Direttore Marketing e Sostenibilità di Irritec S.p.A. Giulia Giuffrè.

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, ha dichiarato: “Giunti alla penultima tappa di questo percorso che ha attraversato l’Italia, abbiamo potuto toccare con mano come ogni Regione esprima vocazioni, energie e capacità imprenditoriali uniche e la Sicilia ne è un esempio significativo. Per questo siamo qui insieme a Confindustria, per dare ascolto, confrontarci con gli imprenditori e comprendere le loro esigenze. Un impegno che non è iniziato oggi. CDP, infatti, ha una forte presenza a livello locale: tra gennaio 2022 e giugno 2026 abbiamo mobilitato circa 5 miliardi di euro a sostegno della Sicilia, raggiungendo oltre 8.600 imprese e finanziando complessivamente 200 Comuni. Vogliamo continuare a essere un partner stabile per la crescita, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo locale, nella convinzione che lo sviluppo dell’Italia passi dalla capacità di valorizzare pienamente il potenziale dei suoi territori”.

Luigi Rizzolo, Presidente di Sicindustria, ha dichiarato: “Per le imprese siciliane avere accesso a strumenti finanziari adeguati significa poter investire, innovare, crescere e competere. L’accordo tra CDP e Confindustria può avvicinare queste opportunità alle aziende e ai territori, sostenendo la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e gli investimenti nelle nuove tecnologie. È importante, inoltre, favorire lo sviluppo di imprese più strutturate che possano diventare capofila e coinvolgere le PMI dell’indotto, generando effetti positivi sull’intera filiera. Come Sicindustria continueremo a fare da ponte tra le imprese e gli strumenti disponibili, perché le risorse si traducano in investimenti, occupazione e maggiore competitività per la Sicilia”.