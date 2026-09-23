Distillazione e grano, via libera unanime in commissione Attività produttive all’Ars a sostegni straordinari. Confagricoltura Sicilia: “Ora prevalga lo stesso buonsenso in commissione Bilancio”

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Confagricoltura Sicilia esprime piena soddisfazione per il voto unanime con cui oggi la commissione Attività produttive dell’Ars ha approvato, tra gli altri provvedimenti, 25 milioni di euro per la distillazione di crisi e di 50 milioni per la granicoltura. Le imprese aspettavano queste risposte da mesi.

La distillazione consentirà di alleggerire le cantine dalle giacenze di vino invenduto, mentre la nuova vendemmia rischia di sommarsi a un prodotto ancora da collocare sul mercato. Quanto al grano, dopo anni di siccità i cerealicoltori fanno i conti con prezzi che non coprono più i costi di produzione.

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“Sono risorse indispensabili per l’agricoltura siciliana, in una fase complicata su più fronti”, dichiara il presidente Rosario Marchese Ragona. “Ringraziamo l’on. Gaspare Vitrano che guida la commissione e tutti i componenti per l’ottimo lavoro svolto, così come l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha proposto entrambe le misure”.

“Sappiamo che si tratta di interventi d’emergenza – aggiunge Marchese Ragona – e che per vino e grano servirà anche una programmazione, per non ritrovarci ogni anno al punto di partenza. Adesso, però, conta che queste somme arrivino in fretta alle aziende. La palla – conclude – passa alla commissione Bilancio e poi all’Aula: ci auguriamo che prevalga lo stesso buonsenso di oggi”.