L’IA potrà sostituire gli insegnanti? Federico Faggin incontra la scuola catanese

- Pubblicità -

Una macchina può fornire risposte, ma può anche educare? Può riconoscere la fragilità di un alunno, costruire fiducia, aiutarlo a sviluppare un pensiero autonomo? Sono le domande al centro dell’incontro con Federico Faggin, in programma venerdì 25 settembre, alle ore 11:00, nell’Aula Magna dell’I.I.S. “G. B. Vaccarini”, in via Orchidea 9 a Catania.

Promosso dalla Federazione Gilda-Unams di Catania, l’appuntamento porterà il mondo della scuola a confrontarsi con uno dei protagonisti della rivoluzione informatica. Faggin, che guidò lo sviluppo dell’Intel 4004, il primo microprocessore commerciale, parteciperà in presenza e interverrà sul tema «Intelligenza artificiale e coscienza: i limiti delle macchine e il valore dell’essere umano».

- Pubblicità -

Il confronto è già cominciato sui social, dove i docenti hanno sollevato domande concrete sul futuro dell’insegnamento: come utilizzare l’IA senza indebolire il giudizio critico degli studenti? Come tutelare la relazione educativa? Quale spazio dare ai nuovi strumenti nella didattica quotidiana? Una particolare attenzione riguarda gli alunni più fragili, per i quali la presenza e l’empatia del docente hanno un valore essenziale.

«Personalmente, credo che l’intelligenza artificiale possa rappresentare una grande opportunità, ma soltanto se rimane uno strumento nelle mani del docente e non diventa un mezzo per sostituirne o svalutarne la professionalità», afferma Giorgio La Placa, coordinatore provinciale della Federazione Gilda-Unams di Catania, che introdurrà e coordinerà i lavori.

L’iniziativa, organizzata nella forma dell’assemblea sindacale territoriale, metterà al centro il ruolo degli insegnanti e le opportunità e i rischi dell’IA nella scuola. All’intervento di Faggin seguirà un dialogo con i docenti, con spazio per le domande dei partecipanti. Tra i temi del confronto, la differenza tra una risposta ben formulata e una comprensione autentica e il compito della scuola nell’educare a un uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

Venerdì 25 settembre 2026 — ore 11:00 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “G. B. Vaccarini” – Via Orchidea 9