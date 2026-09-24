STMicroelectronics, Fiom CGIL CT: “Acqua garantita solo per il primo step del Sic Campus. A rischio il pieno sviluppo del progetto”

Il contratto sottoscritto tra STMicroelectronics e Sidra garantisce l’approvvigionamento idrico soltanto per il primo step del progetto Sic Campus, pari a 5.000 wafer a settimana, relativo al più grande impianto del Mezzogiorno, completamente integrato, per la produzione di chip in carburo di silicio.
Per il secondo e il terzo step, invece, al momento non ci sono garanzie. È quanto la Fiom Cgil di Catania ha appreso da Sidra nell’ambito dell’incontro in corso al MIMIT di Roma.
L’attuale contratto garantirebbe circa 400 metri cubi d’acqua l’ora, una quantità sufficiente per una produzione di circa 5.000 wafer a settimana. Per raggiungere l’obiettivo annunciato da STMicroelectronics di 15.000 wafer a settimana, invece, sarebbero necessari circa 800 metri cubi l’ora.
“È una spiacevole sorpresa – dichiara Rosy Scollo, segretaria generale della Fiom Cgil di Catania –. Avevamo denunciato da mesi che, senza la certezza dell’approvvigionamento idrico, l’investimento sarebbe rimasto a rischio. Oggi scopriamo che quei timori erano fondati. Sidra ha tentato di rassicurare, ma di fatto, al momento, non è in grado di garantire i volumi necessari”.
Per sottoscrivere l’accordo quadro occorre avere le necessarie garanzie e non semplici rassicurazioni. Gli investimenti pubblici destinati a questo progetto sono davvero importanti e devono rappresentare un’occasione straordinaria di sviluppo per il territorio.
“Queste condizioni – prosegue Scollo – non sono sufficienti per garantire un accordo di valore che assicuri l’intero percorso produttivo e, di conseguenza, tutti i posti di lavoro previsti”.
La Fiom chiede inoltre chiarezza al Comune di Catania sugli oltre 7 milioni di euro già ricevuti dalla Regione Siciliana e destinati agli interventi nella zona industriale, risorse che non riguardano esclusivamente STMicroelectronics.
“Vogliamo sapere come queste somme vengono utilizzate e quale sia il cronoprogramma degli interventi. Su un’infrastruttura essenziale come l’acqua non sono più ammissibili ritardi o incertezze. Oltre alla propaganda servono garanzie, soprattutto quando sono in gioco posti di lavoro e ingenti finanziamenti pubblici”.
Infine, la Fiom Cgil chiede che le assunzioni necessarie tra il 2027 e il 2029 per sostituire i lavoratori che andranno in pensione siano effettuate attingendo dal bacino dei lavoratori oggi impiegati in STMicroelectronics con contratti a tempo determinato.
“Attendiamo che l’azienda e le istituzioni locali coinvolte risolvano al più presto questa situazione e garantiscano che il percorso tracciato da un anno possa proseguire senza ulteriori “sorprese”. Sono in gioco posti di lavoro e lo sviluppo di un territorio che non può più aspettare”.