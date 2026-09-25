Aggiornamento sulla situazione della Scogliera d’Armisi: comitati e associazioni ambientaliste incontrano l’arcivescovo Renna

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In data 24 settembre 2026, presso la Sede dell’Episcopio, l’Arcivescovo di Catania Monsignor Renna ha incontrato una rappresentanza di comitati civici e associazioni ambientaliste, dando seguito alla richiesta di incontro formulata dal Presidente del Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania.



Oltre al prof. Attilio Scuderi, per il Comitato, erano presenti la dr.ssa Patrizia Mauro (WWF Sicilia Nord-orientale), l’ing. Giuseppe Rannisi (LIPU Catania) e l’ing. Mario Spampinato (Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali).



In un clima di grande cordialità e di comune sentire, le associazioni hanno presentato le ragioni delle vertenze ambientali relative alle ipotesi di Piano Regolatore Portuale, e più in generale al rapporto tra mare, aree verdi e città. Vi è stato modo di presentare le attività e le prossime scadenze di tali vertenze, sempre più sentite dalla cittadinanza catanese, e si è concordato di continuare il confronto per il bene della città, del suo mare e del suo ambiente.



Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania – WWF Sicilia Nord-orientale – LIPU Catania – Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali