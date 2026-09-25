Scuola, il viaggio della Regione fa tappa a Ragusa e Siracusa: l’assessore all’Istruzione Turano incontra i dirigenti scolastici delle due province

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Continua il viaggio nelle scuole, organizzato da Regione e Usr Sicilia, per augurare buon lavoro alla comunità scolastica dell’Isola, raccogliere proposte e suggerimenti per programmare le attività da avviare per l’anno scolastico in corso. Dopo Caltanissetta, Enna, Trapani e Palermo, il ciclo di incontri con i presidi delle province, fortemente voluto dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha fatto tappa oggi a Ragusa e Siracusa. Al centro del dibattito benessere emotivo degli studenti, contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, prevenzione delle dipendenze con il progetto @LabSchool della rete SALUS – Scuole SHE, efficientamento energetico, lotta ai diplomifici, legalità e misure per aiutare donne e minori provenienti da contesti della criminalità organizzata grazie alla legge “Liberi di scegliere”.

A Ragusa, a fare gli onori di casa è stata la dirigente dell’Ambito territoriale di Ragusa, Daniela Mercante. La riunione si è tenuta nell’istituto tecnico commerciale e aeronautico Fabio Besta di Ragusa, diretto dalla preside Antonella Rosa. A Siracusa, invece, la comunità scolastica si è data appuntamento nell’istituto comprensivo Archimede, diretto da Giusy Aprile, dove ad accogliere l’assessore Turano è stata la dirigente dell’Ambito territoriale di Siracusa, Luisa Giliberto. Obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio delle azioni per scuola e università, avviate negli ultimi quattro anni dal governo Schifani, illustrare i principali interventi attuati, quelli in fase di realizzazione e quelli in programma per l’anno scolastico e accademico in corso.

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«La scuola delle province di Ragusa e Siracusa gode di sana e robusta costituzione – ha detto l’assessore Mimmo Turano – Sono qui per ascoltare le istanze di queste bellissime comunità. Quello di oggi è stato un dibattito franco e costruttivo. Tra i temi c’è l’aumento delle risorse del fondo di funzionamento delle scuole; negli ultimi anni è stato incrementato ma farò di tutto per aumentarlo ancora, perché destinare più fondi alle scuole significa aiutare le scuole a funzionare meglio».

«Ogni nuovo anno scolastico porta con sé aspettative, sfide e soprattutto nuove opportunità per i nostri ragazzi e l’incontro con l’assessore Turano è un’occasione importante per ribadire un impegno comune: essere concretamente vicini alle scuole e alle loro esigenze – ha sottolineato la dirigente dell’Ambito territoriale di Ragusa, Daniela Mercante -. La provincia di Ragusa ha una scuola viva, competente e profondamente legata al territorio. Il nostro compito è sostenerla, facendo rete e mettendo sempre al centro gli studenti e il loro futuro».

«L’incontro di oggi – ha osservato la dirigente dell’Ambito territoriale di Siracusa, Luisa Giliberto – è stato l’occasione per l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale di tracciare un bilancio delle attività e degli interventi già realizzati, individuando, al contempo, le questioni che richiedono ancora attenzione e impegno: il dialogo con i dirigenti scolastici della nostra provincia su esigenze e prospettive del sistema scolastico territoriale è stato utile a identificare, con maggiore chiarezza, le priorità e gli obiettivi sui quali continuare a lavorare, in linea con quanto già definito».

La prossima settimana sono in programma le ultime tre tappe del lungo viaggio, che culminerà nella manifestazione “La Sicilia Fa Scuola. Stati generali dell’Istruzione” del prossimo 14 e 15 ottobre. Si parte lunedì 28 settembre da Catania con l’incontro nel liceo Lombardo Radice del capoluogo etneo, alle 12. Martedì, invece, sarà la volta della provincia di Agrigento, con l’incontro nell’Istituto Ambrosini King di Favara. Il primo ottobre, infine, nel Messinese, dove è in programma l’assise con i dirigenti della provincia al Palacultura di Brolo alle 10.