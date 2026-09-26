Festa dell’Unità provinciale di Catania: oggi l’apertura a Villa Pacini, incontri anche domani

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Catania, 26 settembre 2026 – Prende il via tra poco, a Villa Pacini, la Festa dell’Unità provinciale di Catania, organizzata dal PD Catania insieme alle Democratiche e ai Giovani Democratici. L’apertura è prevista alle 17:15 e gli incontri inizieranno alle 17:30, con due dibattiti in contemporanea dedicati ai diritti, allo sviluppo e al futuro della città.

Alle 19:00, sul palco Graziella Giuffrida, il deputato Gianni Cuperlo sarà protagonista di un’intervista condotta dal giornalista Filippo Romeo. Seguirà, alle 20:00, l’incontro «La Sicilia che vogliamo». La prima giornata si concluderà alle 21:00 con lo spettacolo musicale dei Gravità, a ingresso gratuito.

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La Festa proseguirà domani, domenica 27 settembre. Alle 17:30 si terrà l’incontro «La Costituzione, la Democrazia, la Pace, quella giusta», presieduto e moderato da Giuseppe Berretta. Il dibattito vedrà la partecipazione di esponenti del mondo accademico, delle associazioni e del sindacato; le conclusioni saranno affidate al deputato regionale Giovanni Burtone.

Il programma prevede inoltre, lunedì 28 settembre alle 18:00, l’incontro «Lavoro sicuro, futuro stabile», dedicato al contrasto delle morti sul lavoro e della precarietà. Tutti gli appuntamenti, gli orari e i nomi dei partecipanti sono riportati nelle locandine allegate.