Letteratura e giustizia, a Scicli (RG) il convegno internazionale dell’AICL nel centenario del giudice Santiapichi

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Il 2 e 3 ottobre Scicli ospiterà l’annuale convegno dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari (AICL), l’organizzazione con sede a Parigi che riunisce studiosi, saggisti e critici da tutto il mondo. L’associazione, presieduta dalla scrittrice Neria De Giovanni, organizza ogni anno in una città diversa convegni dedicati a un tema di rilievo nella letteratura mondiale con la partecipazione di relatori provenienti da vari paesi del mondo.

Quest’anno a Scicli si parlerà di “Letteratura e giustizia”, tema scelto in concomitanza con il centenario della nascita del giudice Saverino Santiapichi (1926-2016), magistrato e presidente della Prima Corte d’Assise di Roma, che presiedette processi complessi della storia repubblicana, come quello per l’attentato a Giovanni Paolo II e il Moro-bis.

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Il convegno si articolerà in tre momenti. La prima sessione, venerdì 2 dalle ore 10 alle 13,30 nell’Aula consiliare, si aprirà con i saluti del sindaco Mario Marino e la prolusione per il centenario della nascita del giudice Santiapichi. A seguire gli interventi dello spagnolo Angel Basanta (L’opera di Gonzalo Torrente Ballester [1939-1975] sotto la censura franchista); Corrado Monaca (Da via Fani a Scicli: con Leonardo Sciascia e Severino Santiapichi); il rumeno Stefan Damian (La Giustizia sulla scacchiera); e Fernando Valls, anch’egli spagnolo (La censura di ieri e di oggi). Presiederà Neria De Giovanni.

La seconda sessione si terrà sempre venerdì 2 dalle ore 16,30 alle 20 a Palazzo Spadaro. Previsti gli interventi di Pierfranco Bruni (“Il processo” di Franz Kafka), Lucia Trombadore (Riflessioni sul Giudice Gentiluomo), il rumeno Tudorel Radu (“Baltagul (Labrys), il primo romanzo di giustizia personale nella letteratura rumena), Antonio Casu (Il rapporto letteratura e giustizia dal mondo classico ad oggi) e Anna Santoliquido (Aldo Moro a Bari: tra ricordi personali ed eventi pubblici).

Presiede Stefan Damian, vicepresidente dell’AICL.

Sabato 3 ottobre (ore 10 -13,30) nel Museo d’arte contemporanea Carmine avrà luogo la terza sessione con gli interventi del francese Jean-Pierre Castellani (Il rapporto della giustizia con lo scrittore francese André Gide), Flora Salveti (L’irlandese Colum McCann per il caso vero e letterario di Diane Forley), lo spagnolo Francisco Morales Lomas (Esilio interiore del grande scrittore Vicente Aleixandre), Antonio Maria Masia (Dante Alighieri, Antonio Gramsci e Enzo Tortora), Monica Tronci (Eleonora d’Arborea giudicessa medievale della Sardegna e la sua scrittura giuridica) e Neria De Giovanni(Un romanzo poco noto di Grazia Deledda, “La Giustizia”, 1899). Presiede Angel Basanta, vicepresidente dell’AICL.

Nel corso delle giornate di studi sarà distribuito il volume degli Atti del Convegno dell’AICL, pubblicato dalla Nemapress edizioni a cura di Neria De Giovanni e Corrado Monaca. Quella di Scicli è la quarta tappa dell’AICL in Sicilia, dopo Gela (2001), Pozzallo (2017) e Modica (2022).