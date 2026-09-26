Piano regolatore del porto di Catania, le associazioni contestano la nuova delibera: conferenza stampa il 29 settembre

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FACCIAMO FINTA CHE NON È SUCCESSO NIENTE?

Tamquam non esset, dicevano i latini. Cioè, come se non fosse successo nulla, come se il Tribunale Amministrativo non si fosse pronunciato, la legge non valesse per tutti e non avesse regole chiare; come se non ci fosse una petizione di oltre 5000 cittadini e la Scogliera d’Armisi non fosse stata dichiarata dall’Assessorato Regionale Luogo dell’identità e della memoria di Catania.

Chiuso nella sua torre d’avorio, il dr. Di Sarcina Francesco, commissario fino al prossimo 30 novembre dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia orientale, pratica la via breve, e per noi illegittima, ed emana la Delibera di Comitato di Gestione n. 10 del 23/09/2026 (firmata in solitaria da lui stesso…). In questa delibera egli sostiene con se stesso la tesi della “conservazione degli atti”; ovvero riutilizza i vecchi pareri e la VAS del 2025 e procede nel progetto di Piano Regolatore Portuale, che prevede la distruzione a nord della Scogliera d’Armisi e a sud della foce dell’Acquicella (oltre a milioni di metri cubi di nuove edificazioni e di cemento di cui né la città né il Porto di Catania hanno bisogno). Va da sé che impugneremo e denunceremo in ogni sede questo provvedimento (abnorme, dannoso e sbagliato tanto quanto tristemente prevedibile).



Ma a questo punto sono il Sindaco, l’amministrazione e il Consiglio Comunale di Catania a dover fare uno scatto d’orgoglio.

Che si convochi tempestivamente un consiglio comunale straordinario per riesaminare il piano regolatore portuale e si applichino tutti gli strumenti di autonoma e legittima gestione del territorio che la città di Catania si aspetta e merita. Non può essere un uomo solo, e in scadenza, a decidere le sorti future della città. Se il Sindaco e la sua Amministrazione non fanno questo, non è più credibile che si ergano a difensori della città.

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Facciamo appello a tutta la città, alle sue forze politiche, sociali e culturali, perché si scongiuri uno scempio giuridico e ambientale e si apra finalmente una stagione di difesa e salvaguardia del nostro mare e di tutto l’ambiente urbano.



Per questo CONVOCHIAMO UNA CONFERENZA STAMPA PUBBLICA MARTEDÌ 29 SETTEMBRE ALLE ORE 10 AL PASSIATORE DI CATANIA.

TUTTE LE CITTADINE E I CITTADINI SONO INVITATE/I. ADESSO BASTA. FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE!!!

FIRME

Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania – WWF Sicilia Nord-orientale – LIPU Catania – Osservatorio Politiche Urbane e Territoriali – CittàInsieme – Italia Nostra – Legambiente Catania – Memoria e Futuro – Comitato Popolare Antico Corso – Volerelaluna – Comitato per il Parco Monte Po-Vallone Acquicella – Comitato Parco Orti della Susanna – SUNIA provinciale di Catania – GovernoDiLei Catania – Catania non dà più le spalle al mare – Rivista Le Siciliane – Associazione L’Eco de Le Siciliane – Gruppo Futura Timpa Leucatia

Per ulteriori adesioni inviare mail a: comitatoarmisi@gmail.com