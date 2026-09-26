Prevenzione oncologica: il 30 settembre screening gratuiti nel Camper dell’ASP di Catania

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Mercoledì 30 settembre, dalle 8.30 alle 18.30, in Piazza Viceré farà tappa a Catania il Camper della Prevenzione oncologica dell’ASP, per offrire screening gratuiti ai cittadini appartenenti a specifiche fasce di età.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 3 e rientra nei programmi organizzati per la prevenzione dei tumori del seno, del collo dell’utero e del colon-retto, tra le attività dedicate alla tutela della salute pubblica e alla diffusione della cultura della prevenzione.

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Nel corso della giornata, a bordo del Camper sarà possibile eseguire la mammografia, per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni; il pap test e HPV test, per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni; la ricerca del sangue occulto nelle feci, sia per uomini che per donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni: verrà consegnato il kit da restituire successivamente presso le farmacie della città.

Per eseguire gli screening non è richiesta l’impegnativa medica. Gli screening rappresentano uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche, consentendo di individuare eventuali alterazioni prima della comparsa dei sintomi e aumentando significativamente le possibilità di cura.

«La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute dei cittadini» ha dichiarato il Sindaco Trantino «invitiamo tutti coloro che rientrano nelle fasce d’età interessate ad aderire a questa importante iniziativa, che offre l’opportunità di effettuare controlli fondamentali in modo semplice e gratuito».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Numero Verde 800 894007 oppure inviare una e-mail all’indirizzo screening@aspct.it

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere questa opportunità con familiari e amici.