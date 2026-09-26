Riparte il progetto “MIVà di Leggere 0-6”, martedì 29 a Enna incontro con Francesco Riva

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Ripartono a pieno ritmo le attività di “MIVà di Leggere 0-6”, il progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e promosso dall’associazione La Fabbrica di Mivà, capofila di una rete che coinvolge i Comuni di Enna e Aidone e diverse realtà del territorio impegnate nel settore dell’infanzia.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della lettura ad alta voce e alla costruzione di una cultura sempre più attenta all’inclusione, martedì 29 settembre, a partire dalle 17 alla Biblioteca comunale di Enna, si terrà un incontro di formazione dedicato alla dislessia e ai Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Ospite dell’iniziativa sarà Francesco Riva, attore e scrittore, che ha scelto di raccontare attraverso il teatro e i libri la propria esperienza, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.

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Nel corso dell’incontro sarà presentato il suo libro “Albert dove sei?”, un racconto che affronta il tema dei Dsa con l’obiettivo di favorire una maggiore comprensione delle difficoltà legate all’apprendimento e stimolare una riflessione sui percorsi necessari per una società più inclusiva e capace di valorizzare le differenze.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Enna, sarà introdotto da Marinella Adamo, dirigente scolastico e assessore comunale alla Pubblica istruzione. Accanto all’autore interverranno Sara Padalino, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Enna, e Antonella Dongarrà, logopedista e referente del gruppo locale di “Nati per Leggere”. L’ingresso è libero.

Già nelle scorse settimane, La Fabbrica di Mivà aveva coinvolto 25 bambini nell’attività dal titolo “Anna e i cocomeri”, condotta all’Aias di Enna dalla logopedista Daniela La Barbera, esperta in Comunicazione aumentativa alternativa. L’esperienza, che rientra sempre nell’ambito del progetto “MIVà di Leggere 0-6”, ha previsto l’utilizzo di immagini e simboli, pensati per ampliare ed espandere il racconto e favorire la partecipazione attiva dei piccoli.



L’attività ha suscitato entusiasmo, sia tra i partecipanti sia tra gli operatori. Il presidente dell’Aias Enna, Massimo Zacco, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore di un’esperienza che ha offerto ai bambini l’opportunità di condividere un momento di lettura e apprendimento attraverso modalità accessibili e inclusive.

Le iniziative realizzate e quelle in programma confermano così l’impegno della rete di “MIVà di Leggere 0-6” nel promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, sperimentando linguaggi e strumenti capaci di raggiungere tutti i bambini e favorire una partecipazione sempre più ampia alla vita culturale della comunità.