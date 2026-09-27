Alzheimer, informare per non lasciare sole le famiglie: a San Giovanni La Punta istituzioni e Lions insieme per costruire risposte concrete

Grande attenzione a San Giovanni La Punta per l’incontro promosso dal Lions Club Catania – Area Salute. Un confronto dedicato non soltanto alla conoscenza della malattia, ma anche alla necessità di trasformare sensibilizzazione e ascolto in progetti capaci di sostenere pazienti, familiari e caregiver

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Parlare di Alzheimer significa parlare non soltanto di una malattia, ma della vita quotidiana di persone, famiglie e caregiver che ogni giorno affrontano difficoltà, paure e bisogni concreti. È partito da questa consapevolezza l’incontro che si è svolto ieri nell’Aula Consiliare del Comune di San Giovanni La Punta, promosso dal Lions Club Catania – Area Salute.

Un pomeriggio dedicato all’informazione, al confronto e alla sensibilizzazione, con un messaggio preciso: la conoscenza deve diventare sostegno e il confronto deve tradursi in azioni concrete sul territorio.

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Alzheimer, una sfida che riguarda tutta la comunità

L’iniziativa ha consentito di affrontare il tema da diverse prospettive, mettendo insieme competenze professionali, esperienze e testimonianze personali. Al centro del confronto non soltanto chi convive direttamente con la malattia, ma anche le famiglie chiamate ad affrontarne quotidianamente le conseguenze.

L’obiettivo è quello di contribuire a creare una comunità maggiormente informata e consapevole, capace di riconoscere le difficoltà e di costruire nel tempo percorsi di vicinanza, assistenza e sostegno.

Particolarmente significativo il contributo del moderatore Sandro Vergato, che ha arricchito il dibattito condividendo anche alcune esperienze personali. All’incontro ha preso parte anche il colonnello Stroscio, insieme ai relatori intervenuti su iniziativa del Lions Club Catania – Area Salute.

Istituzioni e territorio insieme

Fondamentale il sostegno dell’Amministrazione comunale. Un ringraziamento è stato rivolto al sindaco Mario Brancato, alla Giunta e all’intera Amministrazione per avere accolto e sostenuto l’iniziativa.

Presenti anche la presidente del Consiglio comunale Simona Fiore, l’assessore alle Pari Opportunità, Sanità e Salute Valentina De Felice, che ha condiviso direttamente il progetto, e i consiglieri comunali Giovanni Bottino e Simone Coco.

Un contributo alla realizzazione dell’appuntamento è arrivato anche dal presidente della Pro Loco, Luca Rapisarda, mentre al Lions Club Catania – Area Salute e ai relatori è andato il ringraziamento per aver messo competenze ed esperienze a disposizione della comunità.

“Dal confronto devono nascere progetti concreti”

La presenza dei cittadini ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’incontro. Perché l’Alzheimer, direttamente o indirettamente, può entrare nella vita di molte famiglie e richiede una risposta che non può limitarsi alla sola sensibilizzazione.

Da qui l’impegno affinché appuntamenti come quello di San Giovanni La Punta non rimangano eventi isolati, ma possano diventare il punto di partenza per sviluppare nuove iniziative e percorsi sul territorio, trasformando le idee emerse dal confronto in strumenti concreti di supporto.

Il messaggio conclusivo dell’iniziativa racchiude il senso dell’intero progetto: “Conoscere è il primo passo. Affrontare insieme è la strada”.