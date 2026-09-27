Decoro Urbano a Catania, arriva il concorso di idee per interventi di Street Art nel centro storico

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L’Amministrazione Comunale lancia il concorso di idee “Interventi di Street Art nel Comune di Catania”, promosso dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio UrbaMet, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 17 marzo 2026. L’iniziativa punta a raccogliere proposte progettuali innovative di Street Art finalizzate alla valorizzazione, riqualificazione e tutela del centro storico cittadino.

Le aree di intervento designate dall’Amministrazione comunale sono la Chiesa di San Gaetano alle Grotte, porzione di prospetto laterale prospiciente Piazza Carlo Alberto (circa 54 mq); piazza ex Ospedale Santa Marta, prospetto laterale di edificio privato sito in via Gesualdo Clementi prospiciente la piazza (circa 200 mq); piazza Santa Maria delle Salette (circa 135 mq) e gli Archi della Marina (uscita pescheria).

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Le proposte progettuali dovranno sviluppare i seguenti temi: Sant’Agata, per le opere da realizzare presso la chiesa di San Gaetano alle Grotte e piazza ex Ospedale Santa Marta; sono invece a tema libero le opere da realizzare presso piazza Santa Maria delle Salette e gli Archi della Marina.

“ Abbiano raccolto una sollecitazione del Consiglio Comunale che ha approvato una mozione del consigliere Pier Maria Capuana. Il concorso rappresenta una preziosa occasione per artisti, creativi e professionisti del settore– ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio – per contribuire, attraverso il linguaggio dell’arte urbana contemporanea, alla promozione dell’identità culturale e del patrimonio architettonico di Catania, favorendo al contempo nuovi percorsi di partecipazione e rigenerazione degli spazi urbani”.

“Ringrazio l’Amministrazione Comune e in particolar modo l’assessore Sangiorgio -ha scritto in una nota il consilgiere Capuana- perchè si offre un’opportnità ad artisti, anche di livello internazionale, di proporre progetti che restituiscano bellezza ad alcune parti della città trascurate”

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 14 ottobre 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo urbanistica.catania@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Interventi di Street Art nel Comune di Catania – (luogo di realizzazione e proponente)”. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’Avviso pubblico.

Le proposte saranno valutate secondo le modalità e i criteri stabiliti nel bando, con l’obiettivo di individuare interventi artistici capaci di coniugare qualità estetica, innovazione e rispetto del contesto urbano e storico della città.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio UrbaMet tramite e-mail all’indirizzo direttore.urbanistica@comune.catania.it, tramite PEC all’indirizzo urbanistica.catania@pec.it oppure telefonando al numero 095 7422014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

L’Avviso pubblico e la relativa documentazione sono disponibili al seguente link https://www.comune.catania.it/novita/avvisi/concorso-di-idee-interventi-di-street-art-nel-comune-di-catania.aspx