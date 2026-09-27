RE.S.P.I.R.O: al via la tre giorni di formazione sugli “Orfani Speciali”, vittime invisibili di femminicidi e crimini domestici.

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CATANIA – Prenderà il via martedì 29 settembre 2026 la tre giorni di formazione online dal titolo “Orfani Speciali, vittime invisibili di femminicidi e crimini domestici. Contesti di intervento”. L’iniziativa è promossa da APS Centro FamigliE e dall’Associazione Thamaia nell’ambito del Progetto nazionale RE.S.P.I.R.O, (Rete di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali) percorso finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini.

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Tre appuntamenti gratuiti su piattaforma zoom, 29 settembre, 6 ottobre e 13 ottobre, dalle ore 15.00 alle 18.00, rivolti a operatori dei servizi sociali e socio – sanitari pubblici e del privato sociale, psicologi, pedagogisti, educatori, giornalisti, insegnanti, avvocati, operatori della Giustizia, Forze dell’Ordine e giornalisti con l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della violenza contro le donne ma anche sulla condizione degli orfani vittime di femminicidio e sulla normativa nazionale a loro tutela, a partire dalla legge 4/2018.

“Il femminicidio è un fenomeno che continua ad avere numeri da bollettino di guerra – spiega il dott. Antonello Arculeo, presidente del Centro FamigliE APS di Catania – Da cinque anni con Respiro cerchiamo di essere a fianco di bambini e ragazzi vittime di femminicidio di tutta la Sicilia. Ne seguiamo effettivamente molti tra questi. Visto i risultati importanti, il progetto è stato rifinanziato fino al 2030”. E continua. “Il corso di formazione regionale online nasce dall’idea di creare rete tra tutte le figure professionali coinvolte. Il lavoro di équipe è fondamentale. Abbiamo ricevuto tantissime adesioni, anche da fuori Regione, segno che c’è bisogno di strumenti concreti per supportare questi minori”.

IL PROGRAMMA

29 settembre 2026 ore 15.00/18.00 – Violenza contro le donne e femminicidio. Dinamiche della Violenza e Vittimizzazione secondaria nell’incontro coi servizi.

Relatrici: Maria Luisa Benincasa – Supervisora del progetto Respiro in Sicilia (Criticità nel riconoscimento precoce del fenomeno da parte del servizio sociale ) e Pinella di Pietro – Dirigente servizi sociali Misterbianco.

Conduce l’incontro Carmela Bosco – responsabile progetto per Thamaia

6 ottobre 2026 ore 15.00/18.00 – Gli orfani di femminicidio, vittime invisibili.

Introduce Marianna Giordano – presidente CISMAI

(Dalla violenza assistita al lutto traumatico: chi sono gli/le orfani di femminicidio).

Carmela Bosco – responsabile progetto per Thamaia (Il modello d’intervento Respiro: risorse e criticità nella presa in carico degli/le orfani/e )

Antonello Arculeo – responsabile progetto per Centro FamigliE (Costruire percorsi insieme agli/le orfani/e ai loro caregiver in Sicilia)

Valeria Squatrito, Elisa Aiello, Glenda Corsaro tutrici di Resilienza

Conduce l’incontro L. Benincasa – Supervisora del progetto Respiro in Sicilia

13 ottobre 2026 ore 15.00/18.00 – Quando il diritto incontra i bisogni degli/le orfani/e di femminicidio.

La normativa nazionale e regionale in favore degli Orfani di Femminicidio e crimini domestici.

Avv. Valentina Armenia – Avvocata Centro FamigliE progetto Respiro (Riflessioni sul ruolo del tutore nei casi di tutela degli/le orfani/e di femminicidio)

Avv. Giulia De Iorio – Avvocata penalista

Conduce l’incontro Antonello Arculeo responsabile del progetto per Centro FamigliE