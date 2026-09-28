Catania, oggi alle 18 presidio contro la riforma della legge elettorale, definita «nuova legge truffa»: l’iniziativa di Sinistra per l’alternativa davanti alla Prefettura

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Si terrà il 28.09.2026 alle ore 18:00 il presidio di protesta, davanti alla Prefettura di Catania in Via Prefettura, angolo Via Etnea contro la nuova riforma della legge elettorale in discussione in Parlamento, definita dai promotori della mobilitazione come un vero e proprio atto antidemocratico e liberticida. A pochi mesi dalle consultazioni elettorali, la riforma introduce un meccanismo ritagliato per indirizzare l’esito delle urne e limitare la rappresentanza reale dei cittadini. L’elemento più grave è la norma che quadruplica il requisito delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni, portandole fino a 450.000 tra Camera e Senato. Una norma studiata per sbarrare la strada a qualunque forza politica indipendente dalle due coalizioni principali di centrodestra e centrosinistra, mantenendo invece i privilegi per i piccoli partiti integrati nei grandi poli. La legge prevede inoltre un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%, l’adozione di capolista bloccati, l’annullamento della rappresentanza di genere e l’introduzione nei fatti del premierato. Si tratta di un tentativo palese di estromettere dalle istituzioni le voci dei ceti popolari e dei lavoratori, ma anche di chi si è mobilitato contro la guerra, il riarmo, la NATO, il genocidio in Palestina. Il presidio a cui si invitano tutti i cittadini e le cittadine è promosso dal Coordinamento siciliano Sinistra per l’alternativa ed avviene nello stesso giorno in cui si terranno iniziative analoghe in tutto il territorio regionale.

Per il coordinamento – Luca Cangemi

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