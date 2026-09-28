”Inno alla Vita”, il concerto dell’Accademia d’Arte Etrusca

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Un evento che unisce musica, cultura, solidarietà e medicina per celebrare il valore dell’esistenza e l’impegno sociale

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CATANIA – Si è svolto sabato 26 settembre, presso la Parrocchia S. Euplio Martire di Catania il Concerto “Inno alla Vita”, organizzato dall’Accademia d’Arte “Etrusca” e dalla sua Presidente Carmen Arena.

​L’iniziativa ha rappresentato un vero e proprio elogio al dono dell’esistenza, un appuntamento che ha intrecciato musica, cultura, solidarietà e medicina, riconoscendo i meriti di chi dedica parte della propria vita al sociale, premiando persone meritevoli che affrontano quotidianamente le difficoltà con coraggio e speranza verso un domani migliore, quali i medici dei pronto soccorso e le insegnanti di sostegno, che spendono la loro vita in favore di chi ha bisogno di cure, di ascolto e sostegno.

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​La serata ha preso il via con la celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco, Rev. Padre Fausto Grimaldi.

A seguire, la cerimonia ufficiale di premiazione, nel corso della quale sono stati consegnati gli Attestati di Merito ai protagonisti della solidarietà e dell’impegno civile.

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​La cerimonia di premiazione, condotta da Federica Parisi, si è aperta con i saluti della Dott.ssa Marisa Scavo (già Procuratore aggiunto – Tribunale di Catania) e con i ringraziamenti di Carmen Arena (Presidente dell’Accademia d’Arte Etrusca) che conferma ancora una volta la sua sensibilità e vicinanza alle categorie professionali che lavorano in silenzio a favore di chi soffre e sono meritevoli di riconoscimento.

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Gli spunti di riflessione culturale sono stati curati dalla Prof.ssa Anna Maria Di Falco (Dirigente Scolastico Istituto Valdisavoia – Catania)

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I Momenti musicali sono stati curati dal giovane e talentuoso violinista Garrasi Joel e dalla giovane e brillante chitarrista Irene Scuderi che con la straordinaria partecipazione del gruppo i “Ragazzi di Ele” hanno emozionato la gremita Chiesa di Sant’Euplio.

I Premiati



Dott. Filippo Pennisi già Presidente Corte D’Appello di Catania che ha ritirato anche il premio Chimera Argento, conferitogli scorso luglio

Sottoufficiali della Marina USA

Krystian Gusciora Jacob N. MeCullough



Medici pronto soccorso

Dott.ssa Manuela Puglisi Dirigente Medico MCAL S Marco-Catania

Dott.ssa Nicoletta Arezzi – Dirigente Medico MCAU S Marco Catania

Dott.ssa Gabriella Privitera Dirigente Medico MCAU S Marco Catania

Dott. Renato Catalano Dirigente Medico MCAU. S Marco-Catania Dott. Gaetano Montoneri -Dirigente Medico MCAU S Marco-Catania

Dott.ssa Maria Concetta Guzzo Dirigente Medics Pronto soccorso Garibaldi Centro

Dott.ssa Concita Marchica

-Direttore Sanitario-Villa Lisa Misterbianco

Docenti

Dott.ssa Letizia Spampinato-Ambasciatrice e consigliera Nazionale UCIIM

Prof.ssa Cinzia Emmi IPSSEOA Falcone-Giarre

Prof.ssa Anna Arcidiacono IG de Amicis Majorana Catania

Prof. Michele Costa Liceo Statale Turrisi Colonna

Prof.ssa Lara Pastore Stocchi-Liceo Turrisi Colonna

Prof.ssa Rosaria Cavallaro-Istituto Comprensivo “De Gasperi “di Aci Sant’ Antonio

Avv. Caterina Tripi

-Presidente Associazione” Le Ali di Ele”

Prof.ssa Lucia Rapisarda, già docente Aristide Gabelli-Misterbianco

Prof.ssa Elisa Durante – Liceo Turrisi Colonna-Catania

Prosa Giuseppe Raciti-

Liceo Artistico-Giarre

Associazionismo: Associazione Nazionale Carabinieri sez. Catania

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