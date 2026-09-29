Furci Siculo (ME), grave episodio di violenza tra giovani e ferimento di un sedicenne. Il CNDDU richiama scuola e famiglie alla prevenzione

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per il grave episodio verificatosi nella villa comunale di Furci Siculo, dove un sedicenne è rimasto ferito con diversi fendenti al termine di una lite tra giovani e un diciottenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Nel rispetto degli accertamenti in corso e delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Coordinamento ritiene necessario soffermarsi sulla dimensione educativa di quanto accaduto e sulla necessità di prevenire quelle dinamiche conflittuali che, quando non vengono riconosciute e governate, possono assumere conseguenze estremamente gravi.

La vicinanza al giovane ferito e alla sua famiglia si accompagna alla necessità di evitare generalizzazioni nei confronti dei ragazzi e del territorio. Un singolo episodio, per quanto grave, non può diventare la rappresentazione di una generazione né di una comunità. Deve però interrogarci sulla rapidità con cui una contrapposizione può oltrepassare il limite della parola e trasformarsi in violenza.

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Non riteniamo utile cercare spiegazioni immediate o attribuire a un singolo elemento della vita contemporanea la responsabilità di comportamenti così complessi. Il tema riguarda, più profondamente, il rapporto dei giovani con il conflitto, con il limite e con le conseguenze delle proprie azioni. Riguarda la capacità di gestire rabbia, frustrazione e provocazione senza percepire la violenza come una possibile risposta.

È in questo spazio che la scuola assume un ruolo pedagogico fondamentale. Non perché possa sostituirsi alla famiglia, ai servizi territoriali o alle istituzioni preposte alla sicurezza, ma perché rappresenta uno dei principali luoghi nei quali bambini e adolescenti sperimentano quotidianamente la relazione con gli altri, incontrano differenze, affrontano contrasti, apprendono regole comuni e sono chiamati a rispondere delle proprie scelte.

L’educazione alla legalità acquista significato proprio in questa dimensione concreta. Non può ridursi alla conoscenza delle norme, alla celebrazione di ricorrenze o a iniziative occasionali. Educare alla legalità significa accompagnare gli studenti nella comprensione della funzione delle regole, facendo maturare la consapevolezza che esse non costituiscono un’imposizione estranea alla vita quotidiana, ma rendono possibile la convivenza e tutelano ciascuno dalla sopraffazione dell’altro.

La legalità, prima ancora di diventare un contenuto didattico, deve essere sperimentata nella quotidianità scolastica. Si apprende quando una regola viene spiegata e applicata con coerenza, quando un conflitto viene affrontato senza umiliare nessuno, quando alla trasgressione segue una risposta educativa comprensibile e proporzionata, quando lo studente viene aiutato a riconoscere il danno prodotto dal proprio comportamento e a ricostruire una relazione compromessa.

Da questo punto di vista, la normativa scolastica più recente ha rafforzato l’attenzione verso la prevenzione dei comportamenti aggressivi e la responsabilizzazione degli studenti. Tuttavia, nessuna disposizione può essere realmente efficace se non trova applicazione in una comunità scolastica capace di trasformare le regole in pratica educativa quotidiana.

Un ragazzo deve poter comprendere che interrompere una lite non significa perdere, che allontanarsi da una provocazione non equivale a dimostrare debolezza e che rivolgersi a un adulto prima che una situazione degeneri rappresenta un comportamento responsabile. Allo stesso modo, chi assiste a un conflitto deve essere educato a non alimentarlo, a non trasformarlo in spettacolo, a non incoraggiare l’aggressività del gruppo e, quando necessario, a chiedere tempestivamente aiuto.

Si tratta di competenze che non nascono spontaneamente. Devono essere costruite attraverso un percorso educativo costante, nel quale la scuola possa offrire occasioni di confronto, ascolto e responsabilizzazione. La pedagogia della legalità deve aiutare i giovani a comprendere che ogni libertà incontra il limite rappresentato dalla libertà e dalla sicurezza dell’altro e che ogni scelta produce conseguenze reali.

Particolarmente importante è intervenire prima che il disagio assuma forme manifeste. Aggressività crescente, difficoltà relazionali, isolamento, prevaricazioni e conflittualità reiterate non devono essere automaticamente interpretati come anticipazioni di comportamenti violenti, ma costituiscono situazioni che meritano ascolto e attenzione educativa. La prevenzione è efficace quando riesce a operare nel tempo ordinario della scuola, non soltanto nei giorni successivi a un grave fatto di cronaca.

Per questo è indispensabile una collaborazione stabile tra scuola e famiglia. Le due principali agenzie educative non possono incontrarsi soltanto quando emerge un problema. È necessario costruire una corresponsabilità capace di offrire ai ragazzi messaggi coerenti sul rispetto delle regole, sul valore della parola, sulla responsabilità personale e sull’inaccettabilità della violenza come strumento di affermazione di sé o di soluzione delle controversie.

L’episodio di Furci Siculo richiama dunque una responsabilità che riguarda l’intera comunità educante. All’autorità giudiziaria compete l’accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali; alle istituzioni, alla scuola e alle famiglie spetta invece un lavoro preventivo più lungo e meno visibile, ma indispensabile affinché i giovani dispongano degli strumenti necessari per affrontare tensioni e contrasti senza oltrepassare il limite della violenza.

La sicurezza non si costruisce esclusivamente aumentando la risposta dopo un fatto grave. Si costruisce anche educando alla responsabilità prima che quel fatto accada. È questa la funzione più autentica dell’educazione alla legalità: fare in modo che la regola non venga percepita soltanto come qualcosa che vieta e sanziona, ma come un principio di convivenza che protegge, responsabilizza e rende ciascuno consapevole del peso delle proprie azioni.

La scuola può svolgere un ruolo decisivo proprio in questo passaggio, aiutando i giovani a comprendere che il rispetto dell’altro, il controllo delle proprie reazioni e la capacità di fermarsi davanti a un limite non sono segni di debolezza, ma forme mature di responsabilità personale e sociale.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU