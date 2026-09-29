Gefarma Italia presenta “Capitale Cognitivo”, un progetto culturale per riflettere sulla salute della mente

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Un incontro multidisciplinare che fa da cornice anche al lancio della nuova formulazione integrata per il benessere cognitivo.

S. GIOVANNI MONTEBELLO (CT) – È stata scelta la splendida cornice delle Cantine Scudero (ViaMusumeci, 1 – S. Giovanni Montebello – CT) per l’incontro “Capitale Cognitivo” voluto dalla GEFARMA Italia, un evento dedicato alla salute della mente e alle strategie integrate per preservare il benessere cognitivo lungo tutto l’arco della vita.

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L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre 2026 alle ore 9.00.

“Capitale Cognitvo” nasce dalla consapevolezza che ormai viviamo in un tempo in cui la nostra attenzione è diventata una risorsa limitata. Le neuroscienze descrivono una crescente esposizione allo stress cognitivo, la pedagogia richiama l’importanza dell’educazione all’attenzione, la psicologia osserva l’impatto dell’iperconnessione sul benessere individuale: «dall’intelligenza artificiale ai social, viviamo in un contesto che sta trasformando profondamente il nostro modo di pensare, apprendere e relazionarci. Diventa quindi fondamentale comprendere come proteggere e valorizzare le nostre risorse cognitive. ‘Capitale Cognitivo’ nasce proprio per riflettere sul valore della mente e sull’importanza di prendercene cura in ogni fase della vita», dicono i rappresentanti di GEFARMA Italia.

Durante la giornata, che si svolgerà fino alle ore 16,verrà proposto dunque un confronto multidisciplinare che riunirà esperti provenienti dal mondo delle neuroscienze, della pedagogia, dell’innovazione organizzativa e della comunicazione per riflettere sulle sfide legate alla tutela delle funzioni cerebrali: tra loro la Dott.ssa Francesca Guglielmino, Editrice di Living in the City, docente di Brand Management ed esperta di marketing digitale, interverrà sul tema: “L’economia dell’attenzione: come il digitale sta riscrivendo i nostri processi cognitivi”; dottor Lorenzo Vetrano, Agile Coach, con l’intervento: “Organizzare il lavoro senza esaurire il cervello”; Prof.ssa Maria Teresa Moscato, Docente Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università di Bologna che interverrà sul tema: “Educare l’attenzione: la mente come patrimonio da coltivare”; Prof. Vincenzo Perciavalle, Ordinario di Fisiologia Umana, terrà l’intervento: “La fisiologia della memoria: comprendere il funzionamento del capitale cognitivo”.

A moderare l’incontro la giornalista Chiara Borzì.

«Viviamo nell’epoca in cui l’attenzione è la risorsa più rara. Il flow non è un talento, è un fondamentale: si costruisce con metodo, proprio come un tiro da tre in allenamento», afferma dottor Lorenzo Vetrano.

Con “Capitale Cognitivo”, si vuole dunque costruire un dialogo tra competenze diverse e offrire una lettura integrata della salute della mente, in cui ogni intervento affronta il tema da una prospettiva diversa, contribuendo alla costruzione di una visione condivisa: prendersi cura del Capitale Cognitivo significa quindi adottare una visione ampia della prevenzione, capace di integrare dimensione biologica, educativa, sociale e culturale.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda dedicata al passaggio dalla conoscenza scientifica alla pratica quotidiana e professionale. Sarà un momento di confronto tra competenze diverse, pensato per riflettere su come tradurre i risultati della ricerca in strategie concrete di prevenzione, supporto e promozione della salute cognitiva.