Nasce “BEAT & BITE”: a Catania la ristorazione fa rete per la sicurezza della comunità

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CATANIA – Saranno veri e propri presìdi di protezione cardiaca i diciannove tra ristoranti, pizzerie e bar che a Catania hanno aderito all’iniziativa “BEAT & BITE – I posti del cuore”, promossa da LINK Consulenza e FUD Adv, in collaborazione con l’associazione Il Cuore di Raffaele ODV ETS. Il progetto è stato presentato a Catania in occasione della Giornata Mondiale per il cuore (World Heart Day), che si celebra ogni anno il 29 settembre.

L’obiettivo è trasformare le attività di ristorazione nel territorio catanese in una rete di “posti del cuore”, un punto di riferimento per la sicurezza dell’intera comunità attraverso la dotazione di defibrillatori all’interno dei locali – situati nei luoghi di maggiore affluenza e concentrazione di pubblico- e la formazione del personale per intervenire tempestivamente nei primi minuti di un’emergenza cardiaca.

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Ogni attività aderente riceverà un defibrillatore utilizzabile sia su adulti sia in modalità pediatrica, una teca protettiva allarmata e personalizzata e materiali informativi rivolti a clienti e cittadini. Il defibrillatore non sarà destinato esclusivamente ai clienti o ai collaboratori del locale: in caso di emergenza potrà essere utilizzato per soccorrere chiunque si trovi nelle vicinanze, diventando una risorsa per l’intero quartiere.

«Da anni lavoriamo affinché i defibrillatori diventino sempre più accessibili e la protezione cardiaca sia percepita come una responsabilità condivisa», dichiara Andrea Giuffrida, titolare di LINK Consulenza. «Con BEAT & BITE vogliamo costruire una rete riconoscibile e realmente diffusa sul territorio. Non basta installare un dispositivo: è necessario formare le persone, informare i cittadini e fare in modo che ogni DAE sia sempre efficiente e accessibile».

BEAT & BITE nasce dall’incontro tra l’esperienza di LINK Consulenza nel campo della sicurezza, della formazione e della cardioprotezione e quella di FUD ADV nella comunicazione e nella costruzione di relazioni tra imprese e territorio.

«Un’impresa non dovrebbe limitarsi a occupare uno spazio, ma contribuire a migliorare il luogo nel quale opera», afferma Andrea Graziano, fondatore di FUD Bottega sicula e FUD ADV. «I locali sono luoghi di incontro, attraversati ogni giorno da migliaia di persone. Con BEAT & BITE possono diventare anche punti di sicurezza per il quartiere e per l’intera comunità. È un modo concreto per restituire al territorio una parte del valore che ogni impresa riceve».

Dopo il lancio ufficiale dell’iniziativa, presentata alla stampa lunedì 28 settembre presso l’Ostello degli Elefanti a Catania, il progetto entrerà nella sua fase operativa nel mese di ottobre con la formazione destinata al personale di ciascuna delle diciannove attività e ad alcuni cittadini residenti selezionati attraverso una candidatura libera, che amplieranno la rete di persone in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. I corsi BLS-D, della durata di cinque ore e con rilascio di attestato, saranno curati da LINK Consulenza, realtà accreditata al DASOE della Regione Siciliana.

Per l’iniziativa sono stati adottati i defibrillatori di ultima generazione Vivest PowerBeat X1P, dotati di guida vocale e analisi autonoma del ritmo cardiaco, per un’erogazione della scarica in totale sicurezza e solo in caso di necessità.

L’efficienza della rete è garantita dalla gestione di LINK Consulenza, che monitorerà le scadenze di batterie ed elettrodi per tutte le attività aderenti. I dispositivi rientrano inoltre nel programma internazionale Save the Beat, che assicura la sostituzione gratuita dei consumabili dopo ogni utilizzo e prevede la donazione di un nuovo DAE per ogni vita salvata, ampliando ulteriormente la copertura sul territorio.

Hanno aderito alla prima fase di BEAT & BITE: Biancuccia – Pane Agricolo; Bisco – Via Etnea; Brace – Artisti della Carne; Chocofusion – Casa del Dolce;Cutilisci; FUD Bottega Sicula Catania; Il Vicolo – Pizza e Vino; La Cucina dei Colori; Legatoria Prampolini; Ostello degli Elefanti; Prestipino;Ristorante Coria; Sazi e Sani Pizzeria; Sciara – Pizzeria Vulcanica; Vermut; Bar Ernesto; Ma; In via Vela Dieci, Panda.

Partner dell’iniziativa: La Valigia di Bacco, EMD112 – Prodotti e formazione salvavita, L’Associazione Ambiente e Sicurezza, Flazio e Papercut.

La partecipazione sarà aperta alla cittadinanza attraverso candidature libere. Attraverso il sito beatandbite.it progettato e realizzato da Flazio, sarà possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e la mappa dei presidi di protezione BEAT & BITE e dei defibrillatori disponibili sul territorio.