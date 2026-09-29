Nasce il “Cammino del Verismo”: sulle tracce di Verga e Capuana un nuovo itinerario tra letteratura, borghi e territorio

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Il progetto sarà presentato mercoledì 7 ottobre tra Licodia Eubea e il Borgo della Cunziria di Vizzini. Coinvolti i Comuni di Vizzini, Mineo, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Monterosso Almo e Buccheri. Un percorso all’interno del Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana

VIZZINI – Un viaggio nella Sicilia di Giovanni Verga e Luigi Capuana, seguendo le tracce della loro letteratura attraverso borghi, paesaggi e luoghi che ne hanno alimentato l’immaginario. Nasce con questo obiettivo il “Cammino del Verismo – Sui passi di Verga e Capuana”, il nuovo progetto che sarà presentato ufficialmente mercoledì 7 ottobre 2026, con una giornata che unirà simbolicamente Licodia Eubea e Vizzini.

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Il Cammino nasce all’interno del Parco Letterario Giovanni Verga e Luigi Capuana e punta a costruire un itinerario capace di mettere in rete cultura, identità, turismo lento e valorizzazione dei territori legati ai due grandi protagonisti del Verismo italiano.

Il progetto coinvolge i Comuni di Vizzini, Mineo, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Monterosso Almo e Buccheri, disegnando un percorso che attraversa una parte della Sicilia nella quale letteratura e paesaggio continuano a dialogare.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 in Piazza Garibaldi a Licodia Eubea, con il momento inaugurale. Alle 11.00 ci si sposterà nel suggestivo Borgo della Cunziria di Vizzini, luogo profondamente legato all’universo verghiano, dove si terrà la presentazione ufficiale del “Cammino del Verismo”.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Salvatore Ferraro, sindaco di Vizzini; Santo Randone, sindaco di Licodia Eubea; e Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Fabiola Di Benedetto, vicesindaco del Comune di Vizzini, mentre a illustrare nel dettaglio il progetto sarà Giuseppe Biazzo, responsabile del progetto e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania.

Al confronto prenderanno parte Salvatore Pagano, sindaco di Monterosso Almo; Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri; Gemma Barone, assessore al Turismo del Comune di Militello in Val di Catania; l’onorevole Andrea Messina, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana; Stanislao de Marsanich, presidente dei Parchi Letterari Italiani; Totò Trumino, coordinatore della Rete Cammini e Sentieri di Sicilia e del Cammino di San Giacomo; Cristina Mura, segretario nazionale FIPTES; e Paolo Ragusa, presidente nazionale ANCOS UNCI.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione regionale Affari della Presidenza della Regione Lazio, e all’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisa Petrillo.

Il “Cammino del Verismo” si propone così come un progetto che va oltre la semplice celebrazione letteraria: l’obiettivo è trasformare l’eredità di Verga e Capuana in uno strumento di conoscenza e promozione dei territori, mettendo in relazione i luoghi raccontati o vissuti dagli scrittori con i borghi, il patrimonio culturale e paesaggistico e le comunità che ancora oggi ne custodiscono la memoria.