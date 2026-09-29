Zootecnia, al via gli stanziamenti UE sollecitati da Confagricoltura

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Ha avuto esito positivo la richiesta, avanzata da Confagricoltura al MASAF fin dai primi mesi del 2025, per lo stanziamento di risorse europee a sostegno degli allevamenti avicoli colpiti dall’Influenza aviaria (HPAI) e di quelli suinicoli, che hanno subito danni a causa della Peste Suina Africana (PSA).

Su impulso del governo italiano, che ha inoltre incrementato le risorse disponibili attraverso un cofinanziamento nazionale, la Commissione europea ha approvato i regolamenti che consentono di destinare agli allevatori italiani, colpiti da perdite indirette nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie, fondi attinti dalla riserva di crisi del bilancio dell’Unione europea.

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Si tratta di un traguardo importante per le imprese italiane, raggiunto grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, anche attraverso l’utilizzo di strumenti avanzati. La raccolta di dati, alla quale le sedi territoriali di Confagricoltura hanno contribuito con slancio e meticolosità, è infatti avvenuta tramite una piattaforma digitale che ha reso i controlli accurati e precisi.

Il comparto zootecnico italiano è stato colpito da una crisi senza precedenti a causa della recrudescenza delle epizoozie sopra richiamate. Come più volte evidenziato da Confagricoltura nelle sedi istituzionali, era urgente intervenire con misure in grado di offrire un concreto sostegno agli allevatori e alle imprese colpite.

La Confederazione ringrazia il governo per il concreto supporto e auspica che si proceda con la massima rapidità all’emanazione dei provvedimenti attuativi, così da rendere quanto prima disponibili le risorse a favore degli allevatori.