Cybersecurity, IA e Big Data: a Ragusa nasce l’ITS che forma i professionisti del digitale

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Ragusa – Progettare e gestire l’architettura informatica di un’azienda, amministrare reti e sistemi, occuparsi di sicurezza dei dati e cybersecurity, lavorare con Big Data, Business Intelligence e Intelligenza Artificiale e accompagnare le imprese nei processi di trasformazione digitale. È il profilo del “Tecnico Superiore Responsabile di Sistemi Informativi”, la figura professionale che sarà formata a Ragusa attraverso il nuovo percorso ITS presentato questa mattina alla Scuola dello Sport, i cui locali ospiteranno le attività del corso.

Un percorso biennale di 1800 ore, 720 delle quali di tirocinio, che porta per la prima volta a Ragusa una formazione post-diploma di alta specializzazione tecnologica strettamente collegata al mondo delle imprese. Il corso è promosso dalla Steve Jobs Academy in sinergia con Oasi Digitale, rete d’imprese del polo informatico ibleo, in collaborazione con Sicindustria e con il supporto del Comune di Ragusa.

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La presentazione ha messo in evidenza soprattutto il significato che il nuovo ITS può assumere per il territorio: non soltanto una nuova opportunità formativa per i diplomati, ma un collegamento diretto tra giovani, formazione e imprese, in un’area come quella iblea che può contare su una presenza particolarmente significativa di aziende attive nel settore informatico e tecnologico.

«Oggi non presentiamo semplicemente un nuovo corso, ma un modo diverso di guardare alla formazione e al futuro del nostro territorio – ha detto Stefano Ricca, presidente di Oasi Digitale – Abbiamo imprese che hanno bisogno di competenze sempre più avanzate e giovani che spesso, per acquisirle, sono costretti a guardare lontano. L’ITS prova a creare una possibilità in più: formarsi a Ragusa, entrare in contatto con le aziende e costruire qui una parte del proprio percorso professionale. Non significa che i ragazzi non debbano partire, ma che possano avere anche la possibilità di scegliere di restare e, per chi è già andato via, di trovare in futuro le condizioni per rientrare».

Il percorso rappresenta infatti un’evoluzione del lavoro che Oasi Digitale porta avanti da anni sul fronte dei giovani. Attraverso Hack Your Talent, arrivato nel 2026 alla quinta edizione, la rete d’impresa ha messo in contatto centinaia di studenti delle scuole superiori con aziende, professionisti e nuove tecnologie. Un’esperienza che in diversi casi è proseguita con stage, collaborazioni e opportunità professionali.

Adesso quel ponte diventa un percorso formativo vero e proprio. L’ITS permette di accompagnare i giovani in una fase successiva, dando loro competenze specialistiche e, soprattutto, la possibilità di confrontarsi direttamente con le realtà imprenditoriali.

Il corso è rivolto a diplomati residenti o domiciliati in Sicilia e prevede fino a 30 posti. Le lezioni saranno in presenza e full time, dal lunedì al venerdì, mentre una parte significativa del percorso sarà svolta direttamente in azienda attraverso i tirocini.

La figura professionale in uscita sarà in grado di progettare e gestire l’architettura informatica aziendale, valutare e gestire fornitori IT e software applicativi, governare soluzioni di intelligenza artificiale nel rispetto dell’AI Act, garantire cybersecurity e conformità a NIS2 e GDPR, gestire piattaforme Big Data e strumenti di Business Intelligence e seguire progetti di trasformazione digitale. Un profilo pensato non soltanto per le aziende informatiche, ma per tutte quelle realtà produttive che devono affrontare processi di digitalizzazione sempre più complessi.

«Il tema delle competenze è oggi centrale per la competitività delle imprese – ha spiegato Ciro Lambro, in rappresentanza di Sicindustria Ragusa – Le aziende hanno bisogno di persone capaci di comprendere la tecnologia e trasformarla in strumenti concreti per migliorare processi, sicurezza e competitività. Il valore di questo percorso sta proprio nel mettere in relazione la formazione con le necessità reali del sistema produttivo».

Anche per il Comune di Ragusa il nuovo ITS rappresenta un tassello importante nell’ampliamento dell’offerta formativa della città. «Ragusa deve essere una città nella quale i giovani possano trovare sempre più occasioni per formarsi e costruire il proprio futuro – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – Mettere a disposizione gli spazi della Scuola dello Sport per questo progetto significa contribuire concretamente alla nascita di un nuovo percorso di alta formazione. La collaborazione tra istituzioni, imprese e soggetti specializzati consente di creare opportunità che hanno una ricaduta non soltanto sui singoli ragazzi, ma sull’intero territorio».

Per la Steve Jobs Academy, il nuovo percorso amplia ulteriormente la presenza dell’ITS nel territorio siciliano. «Un ITS nasce per creare una connessione molto forte tra ciò che si impara e ciò che viene richiesto dal mondo del lavoro – ha spiegato Sheila Scerba, direttrice generale della Steve Jobs Academy – A Ragusa abbiamo trovato un tessuto imprenditoriale particolarmente interessato alle competenze tecnologiche e una rete, quella di Oasi Digitale, che da tempo lavora sul rapporto con i giovani. È una condizione ideale per costruire un percorso nel quale la formazione teorica e quella pratica procedano insieme».

All’incontro ha portato il suo saluto anche Daniela Mercante, dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa (l’ex Provveditorato agli Studi).

Il nuovo ITS costituisce una possibile alternativa al tradizionale percorso universitario per chi, dopo il diploma, vuole intraprendere una formazione altamente specializzata e fortemente orientata al lavoro. Non si tratta tuttavia di una scelta che preclude la prosecuzione degli studi: al termine del percorso è previsto il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, mentre il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari è previsto secondo la normativa vigente.

Il percorso è finanziato con fondi FSE, ministeriali e regionali. La quota di iscrizione è di 200 euro l’anno. L’avvio delle lezioni è previsto entro novembre 2026. C’è ancora tempo per candidarsi. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre 2026 e la domanda può essere presentata attraverso il portale della Steve Jobs Academy. La selezione prevede una prova scritta sulle conoscenze di informatica, inglese e logica, un colloquio motivazionale e la valutazione del curriculum.

Per consentire anche a chi ha già conseguito il diploma di conoscere nel dettaglio il nuovo percorso, è inoltre previsto un ulteriore incontro di presentazione dell’ITS giovedì 8 ottobre alle 18, all’ITIS di via Tommaseo a Ragusa. Sarà un’altra occasione per illustrare caratteristiche, sbocchi professionali, modalità di accesso e opportunità offerte dal percorso.

Tutte le informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della Steve Jobs Academy. L’obiettivo è creare nuove possibilità: studiare a Ragusa, formarsi in modo altamente qualificato, entrare in contatto con le imprese e avere qui una concreta opportunità professionale.