Inaugurata la nuova sede UNI.CO. presso la CNA di Catania

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In Piazza dei Martiri un nuovo punto di riferimento per l’accesso al credito delle piccole imprese

CATANIA – È stata inaugurata la nuova sede di UNI.CO. presso gli uffici provinciali della CNA di Catania, in Piazza dei Martiri 8. Al taglio del nastro hanno partecipato il direttore generale del Confidi Paolo Mariani, il presidente e il segretario di CNA Sicilia Filippo Scivoli e Piero Giglione, il vicesindaco di Catania Massimo Pesce, il presidente di CNA Catania Davide Trovato e il segretario Andrea Milazzo.

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Con questa apertura artigiani e piccole imprese potranno trovare nella stessa sede il supporto della CNA e le competenze specialistiche di UNI.CO. per la consulenza finanziaria, le garanzie e l’accesso al credito. La nuova sede rafforza la presenza del Confidi in Sicilia e il suo rapporto diretto con il tessuto produttivo catanese.

«La presenza di UNI.CO. nella sede dell’associazione nasce dalla volontà di rendere più vicini e accessibili alle imprese i servizi di consulenza, garanzia e accompagnamento nell’accesso al credito – ha dichiarato il presidente di CNA Catania, Davide Trovato. Per un’impresa poter contare su interlocutori che conoscono il territorio e le sue esigenze può fare la differenza quando deve finanziare un investimento o affrontare una fase delicata della propria attività».

Il rafforzamento dei servizi di prossimità assume particolare rilievo in un contesto in cui l’accesso al credito resta difficile per molte piccole imprese. Secondo le elaborazioni richiamate da UNI.CO. su dati della Banca d’Italia, tra il 2012 e il 2025 il credito alle piccole imprese si è ridotto del 46%, a fronte di una contrazione del 31% per le società non finanziarie e del 15% per il totale del credito ai residenti. In questo scenario, i confidi possono facilitare il dialogo con il sistema bancario e sostenere la capacità di investimento delle imprese.

«L’apertura della sede catanese – ha detto il direttore generale di UNI.CO. Paolo Mariani – è una importante occasione perché non potevamo non essere in una delle città più importanti della Sicilia cioè Catania. Cosa si può dare all’impresa o alle imprese che ci chiederanno sostegno? Innanzitutto facilitare l’accesso al credito. Oltre a questo, fare anche direttamente credito perché lo sappiamo e lo vogliamo fare. E poi fare anche consulenza: diciamo che vogliamo far sì che le imprese abbiano tutte le informazioni sia per utilizzare il credito ma anche per migliorare la funzionalità delle imprese», ha concluso il direttore Mariani.

Accanto al rilascio di garanzie, UNI.CO. offre finanziamenti diretti a medio e lungo termine, fideiussioni e assistenza alle imprese nell’accesso a bandi e agevolazioni. La collaborazione con associazioni di categoria, banche e istituzioni locali permette al Confidi di affiancare le imprese nelle diverse fasi della loro attività.

Il percorso di crescita di UNI.CO. ha ampliato progressivamente la sua presenza nel Centro e nel Sud Italia, anche attraverso le fusioni con diverse Cooperative di Garanzia, tra cui Unifidi Sicilia, Credimpresa ed Eurofidi. Oggi il Confidi conta circa 100 mila imprese socie, un patrimonio netto di 139 milioni di euro e dieci sedi operative in sette regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Sicilia.

Alla base di questa espansione c’è un modello di credito fondato su prossimità, ascolto e profonda conoscenza dei territori. UNI.CO. affianca alla tradizionale valutazione economico-finanziaria un’attenzione costante alle persone, ai valori cooperativi, alle relazioni e al contesto sociale in cui operano le micro, piccole e medie imprese artigiane e commerciali.

«L’apertura di UNI.CO. – ha detto il presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli – è uno strumento importante perché in un tessuto economico così importante come quello catanese, adesso abbiamo la possibilità di mettere a disposizione di tutte le imprese che noi rappresentiamo uno strumento importante, un Confidi che, per sua natura, fa da tramite – per quelle che sono poi le problematiche per l’accesso al credito – a quelli che sono i rapporti con gli istituti, presenti all’inaugurazione e questo ha dato valore alla giornata. Oggi CNA si è dotata di uno strumento importante e dunque l’inaugurazione della nuova sede è un momento importante. Ci auguriamo che da oggi in poi inizieremo a parlare di traguardi sempre più ambiziosi».

«Siamo noi che ringraziamo voi» ha detto, a nome dell’amministrazione, il vicesindaco di Catania Massimo Pesce intervenendo alla cerimonia di inaugurazione: «occorre stare tutti insieme e anche noi, come amministrazione, abbiamo delle responsabilità verso le imprese: dalla mobilità alle infrastrutture alla semplificazione amministrativa, è nostro compito migliorare per permettere a chi vuole fare impresa di investire nella nostra città senza difficoltà. Da soli – ha concluso il vicesindaco – non si va da nessuna parte: il nostro auspicio è che la sinergia funzioni per permettere anche alle piccole e medie imprese, con l’aiuto anche di UNI.CO., di far crescere la nostra città che può e deve diventare un’opportunità per i giovani che possono scegliere di rimanere qua. Garantire loro l’accesso al credito significa dare sostegno per la realizzazione di un loro sogno».