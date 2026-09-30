Misterbianco capitale della sicurezza urbana: grande successo per il confronto nazionale sulla polizia locale

Al Teatro Nelson Mandela istituzioni, esperti e operatori si sono dati appuntamento, il 28 settembre 2026, per tracciare il futuro del Corpo e affrontare le grandi sfide operative sul territorio.
MISTERBIANCO (CT) — Misterbianco si conferma epicentro del dibattito nazionale sulla sicurezza urbana. Si è chiuso con un bilancio straordinario di partecipazione e contenuti il convegno organizzato al Teatro Nelson Mandela, un’intesa giornata di confronto promossa da “OPL – Il Fuori Coro” in collaborazione con Dicap-SULPUM, con il patrocinio della Città di Misterbianco e l’alto patrocinio del Presidente della Regione Siciliana.
Un parterre di altissimo livello — che ha riunito istituzioni, rappresentanti politici, comandanti e operatori del settore — ha acceso i riflettori sulle questioni cruciali che quotidianamente definiscono il lavoro della Polizia Locale, ponte fondamentale tra lo Stato e i cittadini.
Il nodo della riforma e il DDL 1903
Al centro della sessione istituzionale, il tanto atteso riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, con un focus puntuale sul DDL 1903. Ad aprire i lavori sono stati l’eurodeputato Marco Falcone, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e il presidente di Opl Antonio Barbaro, affiancati in videoconferenza da figure di primo piano del Parlamento come il senatore Andrea De Priamo, l’onorevole Augusta Montaruli (relatrice alla Camera del provvedimento) e il senatore Maurizio Gasparri. Sotto la guida moderatrice dell’avvocato e professore Matteo Licari, l’incontro ha fatto registrare la voce corale dei rappresentanti nazionali degli organismi di categoria, uniti nel chiedere strumenti normativi adeguati ai tempi.
Dalla teoria alla strada: i temi operativi
Il meeting ha evitato i formalismi, puntando dritto su un taglio marcatamente operativo e affrontando le spine nel fianco della quotidianità professionale:
- Polizia Giudiziaria e Sicurezza Stradale: Sotto la lente gli interventi legati all’omicidio stradale e alla guida in stato di ebbrezza o alterazione, affrontati dal comandante della Polizia Locale di Mascalucia, Giovanni Oliva, e arricchiti dal contributo di Santina Caffo, vice comandante a Misterbianco e coordinatrice nazionale Donne “OPL”.
- Commercio e Sanzioni: Il controllo delle attività economiche — sia in sede fissa che su area pubblica — è stato sviscerato grazie alla relazione della stessa vice comandante Santina Caffo e all’intervento di Maria Teresa Castano (comandante a Capo d’Orlando), con la moderazione di Alfio Licciardello (comandante di Acireale).
- Tutela Animale e Randagismo: Ampio spazio anche alla protezione degli animali e alla lotta al maltrattamento, grazie all’intervento del comandante di Riposto Orazio Vecchio e di Michelangelo Privitera (direttore U.O.C. I.U.V. dell’ASP 3 di Catania), moderati da Gaetano Campisi, comandante della Polizia Locale di Enna.
Una categoria che guarda al futuro
Il copioso numero di partecipanti accorsi al Teatro Nelson Mandela restituisce la fotografia di un Corpo vivo, assetato di formazione, aggiornamento e risposte concrete.
«Il successo straordinario di questa giornata – dichiarano gli organizzatori di OPL – Il Fuori Coro e Dicap-SULPUM – dimostra quanto sia forte la voglia di crescita e tutela della nostra categoria. Non siamo semplici burocrati, ma il presidio di prossimità più vicino al cuore delle comunità. La massiccia partecipazione conferma che la strada è quella giusta: serve una riforma coraggiosa, come quella del DDL 1903, per dare dignità e strumenti adeguati a chi ogni giorno veste la divisa per strada. Misterbianco è oggi la capitale di una Polizia Locale moderna, competente e pronta a fare ancora di più per il proprio territorio.»
Ufficio stampa / Organizzazione: OPL – Il Fuori Coro