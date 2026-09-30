Misterbianco capitale della sicurezza urbana: grande successo per il confronto nazionale sulla polizia locale

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Al Teatro Nelson Mandela istituzioni, esperti e operatori si sono dati appuntamento, il 28 settembre 2026, per tracciare il futuro del Corpo e affrontare le grandi sfide operative sul territorio.

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MISTERBIANCO (CT) — Misterbianco si conferma epicentro del dibattito nazionale sulla sicurezza urbana. Si è chiuso con un bilancio straordinario di partecipazione e contenuti il convegno organizzato al Teatro Nelson Mandela, un’intesa giornata di confronto promossa da “OPL – Il Fuori Coro” in collaborazione con Dicap-SULPUM, con il patrocinio della Città di Misterbianco e l’alto patrocinio del Presidente della Regione Siciliana.

​Un parterre di altissimo livello — che ha riunito istituzioni, rappresentanti politici, comandanti e operatori del settore — ha acceso i riflettori sulle questioni cruciali che quotidianamente definiscono il lavoro della Polizia Locale, ponte fondamentale tra lo Stato e i cittadini.



​Il nodo della riforma e il DDL 1903

​Al centro della sessione istituzionale, il tanto atteso riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, con un focus puntuale sul DDL 1903. Ad aprire i lavori sono stati l’eurodeputato Marco Falcone, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e il presidente di Opl Antonio Barbaro, affiancati in videoconferenza da figure di primo piano del Parlamento come il senatore Andrea De Priamo, l’onorevole Augusta Montaruli (relatrice alla Camera del provvedimento) e il senatore Maurizio Gasparri. Sotto la guida moderatrice dell’avvocato e professore Matteo Licari, l’incontro ha fatto registrare la voce corale dei rappresentanti nazionali degli organismi di categoria, uniti nel chiedere strumenti normativi adeguati ai tempi.



​Dalla teoria alla strada: i temi operativi

​Il meeting ha evitato i formalismi, puntando dritto su un taglio marcatamente operativo e affrontando le spine nel fianco della quotidianità professionale:

​Polizia Giudiziaria e Sicurezza Stradale: Sotto la lente gli interventi legati all’omicidio stradale e alla guida in stato di ebbrezza o alterazione, affrontati dal comandante della Polizia Locale di Mascalucia, Giovanni Oliva, e arricchiti dal contributo di Santina Caffo, vice comandante a Misterbianco e coordinatrice nazionale Donne “OPL”.

​Commercio e Sanzioni: Il controllo delle attività economiche — sia in sede fissa che su area pubblica — è stato sviscerato grazie alla relazione della stessa vice comandante Santina Caffo e all’intervento di Maria Teresa Castano (comandante a Capo d’Orlando), con la moderazione di Alfio Licciardello (comandante di Acireale).

​Tutela Animale e Randagismo: Ampio spazio anche alla protezione degli animali e alla lotta al maltrattamento, grazie all’intervento del comandante di Riposto Orazio Vecchio e di Michelangelo Privitera (direttore U.O.C. I.U.V. dell’ASP 3 di Catania), moderati da Gaetano Campisi, comandante della Polizia Locale di Enna.

​Una categoria che guarda al futuro

​Il copioso numero di partecipanti accorsi al Teatro Nelson Mandela restituisce la fotografia di un Corpo vivo, assetato di formazione, aggiornamento e risposte concrete.

​«Il successo straordinario di questa giornata – dichiarano gli organizzatori di OPL – Il Fuori Coro e Dicap-SULPUM – dimostra quanto sia forte la voglia di crescita e tutela della nostra categoria. Non siamo semplici burocrati, ma il presidio di prossimità più vicino al cuore delle comunità. La massiccia partecipazione conferma che la strada è quella giusta: serve una riforma coraggiosa, come quella del DDL 1903, per dare dignità e strumenti adeguati a chi ogni giorno veste la divisa per strada. Misterbianco è oggi la capitale di una Polizia Locale moderna, competente e pronta a fare ancora di più per il proprio territorio.»

​Ufficio stampa / Organizzazione: OPL – Il Fuori Coro