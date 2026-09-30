Riposto Fish & Chips Mediterraneo: il 3 e 4 ottobre due giornate dedicate al mare e al pescato locale

- Pubblicità -

Il mare, i pescatori e il pescato del territorio saranno protagonisti di Riposto Fish & Chips Mediterraneo, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre nell’area di Corso Italia, nei pressi del Mercato del Pesce.

Il progetto unisce educazione alimentare, valorizzazione gastronomica e piccola pesca costiera, con particolare attenzione alla comunicazione e agli strumenti digitali. Due giornate tra pesca locale, degustazioni, incontri, laboratori, cooking show e attività dedicate alla cultura del mare, con particolare focus sulle specie ittiche meno conosciute e sul valore della filiera, dalla pesca alla tavola. Il tradizionale fish & chips, icona dello street food britannico, viene così reinterpretato in chiave mediterranea e strettamente territoriale.

Una componente importante dell’iniziativa sarà dedicata agli strumenti digitali: ogni specie valorizzata sarà associata a un QR Code per approfondirne origine, metodo di pesca, stagionalità, caratteristiche nutrizionali e utilizzi gastronomici. Attraverso un consumer test saranno inoltre raccolte le opinioni dei visitatori, con l’obiettivo di ottenere almeno 300 questionari validati e analizzare la percezione del pescato locale e il rapporto tra conoscenza, degustazione e scelte dei consumatori.

- Pubblicità -

L’iniziativa trova a Riposto il suo naturale centro promotore, in una città che conserva un forte legame con la pesca e la propria identità marinara. «Riposto ha un rapporto storico e profondo con il mare e con la pesca, un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare e a trasmettere alle nuove generazioni – dichiara il sindaco Davide Vasta –. Con questa manifestazione vogliamo portare al centro dell’attenzione il nostro pescato, i nostri pescatori e quelle specie ittiche meno conosciute che meritano di essere riscoperte. Saranno due giornate di incontri, degustazioni e attività per conoscere meglio il mare e comprendere quanto sia importante sostenere la piccola pesca e una filiera legata al territorio. È un’occasione per raccontare Riposto attraverso una delle sue identità più autentiche: quella di città di mare».

L’appuntamento si snoderà attraverso degustazioni gratuite, talk, cooking show, laboratori per bambini e attività divulgative, con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

«Fish & Chips Mediterraneo è un’occasione per riscoprire Riposto come città di mare, luogo di incontro tra pescatori, scuola, operatori e cittadini – afferma l’assessore agli eventi Davide Palermo –. Attraverso talk, degustazioni e attività per i bambini vogliamo far conoscere il valore del pescato locale e il lavoro di chi vive il mare ogni giorno. È da questa identità che vogliamo partire anche per guardare al futuro della nostra Pescheria, in vista dell’intervento di ristrutturazione».

Riposto Fish & Chips Mediterraneo rientra nell’ambito del PN FEAMPA 2021–2027, Obiettivo Specifico 2.2 – Azione 4, Operazione 16 dedicata alla sensibilizzazione del pubblico sul consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati, nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Siciliana – Dipartimento della pesca Mediterranea, approvato con DDG n. 12 del 21 gennaio 2026, codice intervento 222402/26.

Programma

Sabato 3 ottobre

La manifestazione prenderà il via alle 18:00 nell’area del Mercato del Pesce.

Dalle 18.00 alle 21.00, in Corso Italia, si terranno i laboratori didattici per bambini dai 4 ai 12 anni.

Alle 18:30 il talk “Dal mare alla tavola – Pesca, alimentazione e cultura del pesce nel territorio di Riposto”, dedicato alla provenienza del pescato e alla valorizzazione delle specie locali meno conosciute. Tra gli interventi previsti la nutrizionista Teresa D’Agostino, l’assessore comunale Davide Palermo, rappresentanti della pesca locale e del mondo della formazione alberghiera.

Alle 19:00 apertura stand gastronomici per le degustazioni gratuite



Alle 20:00 cooking show dello Chef Angelo Maci.

Alle 21:30 musica live con i Tono su Tono.

Chiusura alle 23:00.

Domenica 4 ottobre

Dalle 18:00 alle 21:00 presso l’Istituto Tecnico Nautico “Luigi Rizzo”, in Via Duca del Mare 19, Riposto, saranno organizzate visite guidate dell’Istituto, del Planetario, della Presidenza storica e dell’imbarcazione a vela della scuola, oltre a workshop dedicati al mare e alla pesca. Interverranno i responsabili dell’Istituto, Prof. Armando Patanè, docente di Scienze della Navigazione, e Prof. Giuseppe Gervasi, docente di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica; il Prof. Antonio Clemenza, docente di Scienze della Navigazione; Giuseppe Cannavò del Gruppo Sommozzatori Riposto e il pescatore Mariano Carta.

Alle 18:30 il secondo appuntamento di confronto: “Riposto, città di mare – Pesca, identità e futuro del territorio”. Al centro del dibattito il ruolo della pesca nell’identità e nello sviluppo della città, dalla piccola pesca alla formazione delle nuove generazioni, dal mercato del pesce alle opportunità legate a turismo, ristorazione e cultura del mare.

Parteciperanno Davide Vasta, sindaco di Riposto; Carmelo D’Urso, assessore Mare e Pesca del Comune di Riposto; Antonio Celona, direttore del FLAG Riviera Jonica; rappresentanti di Riposto Pesca, del mondo della formazione alberghiera e Cinthia D’Anna, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Riposto.

Alle 19:00 apertura stand gastronomici per le degustazioni gratuite.

Alle 20:00 saluto di Luca Sammartino, assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

Alle 20:30 cooking show dello chef Massimiliano Vasta del ristorante Vico Astemio, dedicato alla valorizzazione del pescato.

Chiusura alle 23:00.