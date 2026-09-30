Sicurezza negli ospedali, Filcams CGIL Catania: “Le guardie particolari giurate non possono essere lasciate sole”. Sit-in il 2 ottobre al Cannizzaro di Catania

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La Filcams CGIL di Catania promuove per il prossimo 2 ottobre un sit-in dalle 9,30 alle 13 di fronte all’ingresso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle condizioni in cui operano quotidianamente le Guardie Particolari Giurate (GPG) all’interno delle strutture sanitarie.

Le continue aggressioni ai danni del personale sanitario rappresentano un fenomeno grave e preoccupante. In questo contesto, sempre più frequentemente, anche le Guardie Particolari Giurate sono chiamate a intervenire per contenere situazioni di tensione e tutelare l’incolumità degli operatori sanitari.

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Un ruolo delicato e carico di responsabilità che, tuttavia, troppo spesso rimane nell’ombra. Le GPG, secondo la Filcams Cgil, non possono essere considerate le “guardie del corpo” del personale sanitario.

“Tutto questo non è più accettabile.- commentano il segretario generale della Filcams Cgil, Giuseppe Agosta, e il responsabile settore vigilanza del sindacato, Peppe Grillo- Le Guardie Particolari Giurate svolgono compiti di primaria importanza nella vigilanza, nel controllo e nella tutela dei beni delle committenze pubbliche e private. All’interno delle strutture sanitarie si trovano, però, sempre più frequentemente a fronteggiare situazioni critiche e potenzialmente pericolose. Quando è necessario intervenire, questi lavoratori non si tirano indietro: con professionalità ed esperienza si interpongono nelle situazioni di maggiore tensione, contribuendo spesso a evitare che episodi problematici degenerino in violenza”.

La Filcams CGIL Catania ritiene necessario che competenze, esperienza e funzioni delle GPG siano pienamente riconosciute e rispettate.