Torna Etna Wine Forum, la rassegna del vino etneo

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Con la sua quinta edizione, l’Etna Wine Forum rinnova il proprio legame con Biancavilla, luogo d’origine della rassegna, e l’impegno a valorizzare l’eccellenza vitivinicola del versante sud-ovest dell’Etna, un territorio straordinario le cui peculiari caratteristiche pedoclimatiche danno vita a vini dall’identità inconfondibile.

I dettagli del programma sono stati annunciati oggi durante la conferenza stampa a Villa delle Favare, alla presenza del sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, insieme al presidente della Fondazione Italiana Sommelier Sicilia, Paolo Di Caro, l’assessore Vincenzo Amato, Fabio Catania (esperto del sindaco), Leonardo Farinella (direzione ARS), Giuseppe Santangelo (referente ARS Biancavilla).

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Tra le principali novità della V edizione — in programma i prossimi 8, 9, 10 e 11 ottobre presso Villa delle Favare a Biancavilla — gli show cooking, condotti da Ruggero Sardo e Andrea Lo Cicero, con protagonisti i celebri chef stellati: Heinz Beck (La Pergola dell’hotel Rome Cavalieri, 3 stelle Michelin), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma, 1 stella Michelin), Vincenzo Candiano (Locanda Don Serafino, Ragusa Ibla, 1 stella Michelin).

La manifestazione si arricchisce notevolmente nei contenuti: press tour, masterclass, talk, convegni, approfondimenti, degustazioni e presentazioni di libri, con l’obiettivo di valorizzare le realtà produttive del versante sud-ovest e creare il dialogo tra il mondo della vitivinicoltura, il giornalismo enologico e gli operatori di settore. Tra i momenti di confronto, la masterclass dedicata a due territori: quello del Nerello Mascalese e al Pinot Nero dell’Alto Adige.

Nella giornata conclusiva di domenica 11 ottobre, le cantine siciliane del versante sud-ovest saranno le protagoniste dei banchi di assaggio allestiti nella corte di Villa delle Favare. Ampio spazio anche alla cultura grazie alla partnership con il Catania Book Festival, che promuove “Parlare DiVino” una serie di conversazioni sul vino con gli autori.

L’altra novità di questa edizione è “Etna Wine Forum OFF”,l’appuntamento che porterà Biancavilla e le cantine del versante sud ovest il 20 Ottobre al Waldorf Astoria di Roma, prestigiosa sede di Bibenda, per una straordinaria doppia degustazione.

«Etna Wine Forum giunge alla sua quinta edizione e lo fa con la forza di un evento che, anno dopo anno, si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama enogastronomico nazionale. Oggi possiamo dirlo con orgoglio: questa rassegna è diventata un simbolo dell’eccellenza del nostro territorio, un appuntamento atteso e riconosciuto- commenta il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno -. La presenza, in questa edizione 2026, di chef pluristellati e di cantine che esprimono il meglio della produzione vinicola etnea ne è la prova tangibile. Ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è un altro aspetto: in questi anni, grazie a Etna Wine Forum, hanno trovato spazio e visibilità nuove realtà imprenditoriali del settore, start up che hanno potuto presentarsi al pubblico e agli addetti ai lavori, crescere e farsi conoscere. Questo significa che la rassegna non è soltanto una vetrina, ma un vero motore di opportunità per il territorio» – conclude Bonanno.

Il racconto dell’evento sarà curato dal gruppo Radio Amore, con dirette, interviste e approfondimenti, e dal programma di Antenna Sicilia “Isola Verde”, condotto da Ruggero Sardo, mentre sarà Noemi Moschitta ad animare la giornata di domenica.

Promossa dall’amministrazione comunale di Biancavilla, Etna Wine Forum si avvale di BPAS come main sponsor, dellacollaborazione della Fondazione Italiana Sommelier in qualità di partner tecnico, e del patrocinio dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di Confagricoltura e del Parco dell’Etna. L’evento si avvale anche della collaborazione della Pro Loco di Biancavilla e la partnership con l’ARS e laScuola dei Mestieri del centro professionale.

«Etna Wine Forum dimostra il successo di un territorio dalla forte identità come il versante sud-ovest dell’Etna. È un appuntamento di riferimento che quest’anno esce fuori dai confini isolani con “Etna Wine Forum OFF” e le aziende del versante sud ovest coinvolte in una straordinaria doppia degustazione dedicata al territorio di Biancavilla» – dichiara Paolo Di Caro, presidente della Federazione Italiana Sommelier Sicilia.