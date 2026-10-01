Palermo, il Festival delle Letterature Migranti apre le iscrizioni al laboratorio gratuito “GenerAzioni ad alta Voce”

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GenerAzioni ad alta Voce è il laboratorio teatrale e di lettura ad alta voce promosso dal Festival delle Letterature Migranti e dedicato gratuitamente a studentesse e studenti universitari della Sicilia occidentale del bacino di ERSU Palermo (università, accademie e conservatori di musica).

Il Festival delle Letterature Migranti costruisce da anni uno spazio di incontro tra storie, lingue, culture e differenti forme di espressione. Letteratura, teatro, arte, musica e formazione si incontrano in un programma che mette al centro la pluralità delle voci e la capacità delle narrazioni di attraversare confini, generazioni e linguaggi. Il laboratorio rientra nel programma di Ersu Festival, un’iniziativa pensata per promuovere cultura, creatività e integrazione tra comunità universitaria e territorio, con l’obiettivo di offrire contenuti di alto valore artistico e formativo a studenti e studentesse.

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Generazioni ad alta voce è un percorso per scoprire le possibilità espressive della voce e del corpo, lavorare sull’interpretazione dei testi e acquisire strumenti utili per il public speaking, la comunicazione, l’ascolto e il lavoro di gruppo. Le ore di attività saranno dedicate alla lettura espressiva, alla tecnica vocale, alla drammatizzazione, al lavoro sul corpo e alle arti sceniche.

A partire dalle opere di autrici e autori under 35 della rassegna GenerAzioni, i partecipanti lavoreranno con l’attrice e formatrice Martina Consolo e il regista Giuseppe Cutino alla costruzione di una performance originale che unirà teatro e letteratura.

Il laboratorio, gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, prevede 30 ore di attività, con due incontri settimanali pomeridiani da tre ore, a partire da ottobre 2026. È prevista una performance finale in una delle date del Festival delle Letterature Migranti che si terrà dal 21 al 24 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Sono inoltre previsti incontri con scrittori e scrittrici del festival delle letterature migranti durante le giornate del festival.

Gli studenti e le studentesse che desiderano partecipare possono inviare la propria candidatura attraverso questo link: https://forms.gle/8Qv6HD5xxCRRgjhN8

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Ersu di Palermo, nell’ambito di ErsuFestival II edizione.