Ufficio di collocamento, Maurizio Mirenda: “Gli sportelli al pubblico restino a Catania”

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Il consigliere comunale di Prima l’Italia – Lega: “La nuova sede deve essere centrale e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici”

Il consigliere comunale Maurizio Mirenda, appartenente al gruppo consiliare politico Prima l’Italia – Lega, ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio Comunale e al direttore del Consiglio Comunale riguardo la possibile dismissione dell’attuale sede dell’Ufficio di Collocamento di Catania, in via Nicola Coviello, e l’ipotesi di trasferimento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro nel territorio di Misterbianco.

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Per il consigliere è necessario garantire la permanenza nel territorio comunale degli uffici e degli sportelli destinati al pubblico, considerata la particolare rilevanza sociale dei servizi offerti a cittadini in cerca di occupazione, lavoratori e persone appartenenti alle categorie più fragili.

«La dismissione della sede di via Nicola Coviello – sottolinea Mirenda – non può automaticamente tradursi nello spostamento dei servizi al cittadino fuori da Catania. È necessario individuare una soluzione che garantisca continuità e soprattutto accessibilità a un servizio essenziale».



«Il rischio – continua il consigliere – è che una sede difficilmente raggiungibile con il trasporto pubblico possa creare ulteriori difficoltà proprio alle persone che maggiormente hanno bisogno di rivolgersi agli uffici del lavoro. Per questo ritengo fondamentale che gli sportelli aperti al pubblico rimangano all’interno del territorio comunale».

Nell’interrogazione Mirenda chiede al sindaco di chiarire se sia a conoscenza dell’ipotesi di trasferimento a Misterbianco, quali siano le decisioni assunte dagli organi competenti e se sia previsto il trasferimento anche degli uffici e degli sportelli destinati all’utenza.



Il consigliere sollecita inoltre l’Amministrazione comunale ad avviare un confronto con la Regione Siciliana e gli uffici competenti, verificando anche la possibilità di mettere a disposizione locali comunali o altri immobili idonei da destinare ai servizi per l’impiego.



«Catania è il principale polo urbano e dei servizi dell’area metropolitana – aggiunge Mirenda – e deve continuare a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini che necessitano dei servizi per l’impiego. Se è necessario individuare una nuova sede, lavoriamo per trovarla a Catania: centrale, adeguata, accessibile e ben collegata con il trasporto pubblico».



«Chiedo quindi all’Amministrazione – conclude Mirenda – di farsi promotrice di un confronto istituzionale con la Regione per evitare che una riorganizzazione logistica si trasformi in un disagio per cittadini e lavoratori. L’obiettivo deve essere quello di mantenere a Catania i servizi destinati all’utenza e garantire a tutti la possibilità di accedervi facilmente».