Serie C, Catania-Crotone: la diretta della partita

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Vuole dare continuità il Catania di Emilio Longo che questa sera affronta il suo passato: il Crotone, quest’anno guidato dall’ex Roma Leandro Greco. I rossazzurri vogliono dare seguito al bel successo di Caserta per 2-1, ma occhio ai calabresi che hanno azzerato la penalizzazione di 6 punti con la vittoria contro la Salernitana e vogliono risalire in classifica per lasciare l’ultimo posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Crotone: la diretta della partita

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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Crotone

Credit; Riccardo Caruso

Catania-Crotone: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

CROTONE (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari

ASSISTENTI: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore e il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massiminoo di Catania vale l’ottava giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Catania-Crotone sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.