Serie C, Catania-Crotone: la diretta della partita

Vuole dare continuità il Catania di Emilio Longo che questa sera affronta il suo passato: il Crotone, quest’anno guidato dall’ex Roma Leandro Greco. I rossazzurri vogliono dare seguito al bel successo di Caserta per 2-1, ma occhio ai calabresi che hanno azzerato la penalizzazione di 6 punti con la vittoria contro la Salernitana e vogliono risalire in classifica per lasciare l’ultimo posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Crotone: la diretta della partita
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20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Crotone
Catania-Crotone: le formazioni ufficiali
CATANIA (-): in attesa
CROTONE (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari
ASSISTENTI: Il sig. Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore e il sig. Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina
QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo
FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massiminoo di Catania vale l’ottava giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Sport.
Inoltre, il match Catania-Crotone sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.