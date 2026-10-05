Olio siciliano in crisi, Catanzaro (Pd): “Servono misure di sostegno e controlli contro la concorrenza sleale”

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“L’olio siciliano deve tornare a brillare. Bisogna sostenere i nostri produttori che sono stati messi in ginocchio da una crisi senza precedenti dovuta a diversi fattori come il caro-carburante, l’aumento dei costi di produzione e la drastica diminuzione dei ricavi che sta costringendo le aziende siciliane a riempire i loro silos di olio invenduto”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Il comparto dell’olivicoltura – aggiunge – è stato e deve tornare ad essere un fiore all’occhiello del ‘made in Sicily’. È indispensabile prevedere controlli capillari nella filiera, per contrastare una concorrenza sleale sempre più mimetizzata”.

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“Il gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana – conclude Catanzaro – è pronto, in accordo con le associazioni sindacali e di categoria, ad attivare tutte le iniziative necessarie a livello politico e istituzionale per sostenere le aziende agricole e le imprese del settore, che non possono essere abbandonate nella loro richiesta di interventi urgenti e concreti”.