Palermo, “Storie di Carta” al Bar Pickwick: Agostina Passantino presenta il romanzo “Adultescenti”

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Mercoledì 7 ottobre a partire dalle 18,30 secondo incontro della rassegna letteraria “Storie di Carta”del Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. Ospite della serata sarà Agostina Passantino con il suo romanzo “Adultescenti” per Giovane Holden Edizioni.

Il Libro

Crescere non è un passaggio netto, ma una zona grigia in cui si resta sospesi più a lungo del previsto. Un gruppo di trentenni si muove tra Palermo e Berlino inseguendo lavoro, relazioni, ambizioni e paure che non hanno ancora trovato una forma definitiva. Adulti per età, responsabilità e delusioni, ancora adolescenti nei desideri, nelle fughe, negli errori reiterati. Le loro vite si intrecciano in un mosaico dinamico: c’è chi fatica a chiudere con il passato, chi si nasconde dietro il successo, chi sopravvive alla perdita, chi resta intrappolato in relazioni sbagliate, chi sogna altrove e chi non riesce a partire. Tra aperitivi, chat compulsive, riunioni frustranti e notti insonni, si consuma una quotidianità riconoscibile, ironica e amara insieme. Lo sguardo narrativo è lucido ma partecipe. Nessun giudizio, piuttosto una tensione continua tra disincanto e possibilità. Le fragilità non vengono occultate: diventano terreno centrale della narrazione. I personaggi inciampano, si contraddicono, mentono a se stessi prima ancora che agli altri. Eppure, proprio nell’imperfezione, conservano una vitalità ostinata. Ritratto di una generazione che abita una terra di mezzo: abbastanza grande da sapere che il tempo passa, ancora inquieta al punto da credere che possa sempre cominciare qualcosa di nuovo. Un romanzo corale, di formazione, che alterna leggerezza e profondità, restituendo con autenticità smarrimento e ricerca in un’epoca che pretende certezze mentre tutto si trasforma.

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L’autrice

Agostina Passantino è nata a Palermo, nel 1981, dove vive e lavora come bibliotecaria. Ha conseguito prima una laurea in Lettere classiche e successivamente un master in I mestieri del libro e del documento: conservazione, fruizione, restauro, catalogazione e nuove tecnologie editoriali. Dal 2005 collabora con la SISPI-Spa come docente nelle sessioni di addestramento alla catalogazione on-line per le biblioteche che aderiscono al Polo PA1, mentre dal 2006 è bibliotecaria presso la Biblioteca Francescana di Palermo, dove, oltre alla catalogazione su SBN-Cloud, al reference e alle attività ordinarie di biblioteca, organizza mostre, eventi, incontri e visite guidate. Collabora da esterna con la Biblioteca delle donne UDI PALERMO. Ha svolto attività di tutoraggio e docenza di materie biblioteconomiche e insegnato Biblioteconomia e Catalogazione ai corsi di Gestione Patrimonio librario e archivistico nelle scuole. Ha, inoltre, curato diverse pubblicazioni di materia storica-religiosa-artistica e pubblicato numerosi articoli e interventi in volumi e riviste che hanno come argomento la storia della Sicilia tra ’500 e ’800, la paleografia e la diplomatica. Partecipa attivamente a convegni e congressi locali e nazionali. In ambito letterario ha pubblicato: Sei racconti e un intermezzo (Kemonia Edizioni, 2021); La dimenticanza (Giovane Holden Edizioni, 2024).