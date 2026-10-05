“Tesoro non è come credi inaugura la terza rassegna “Le Mille e una farsa” della LuMi Production di Luca Micci

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CATANIA – Sospetti, ripicche ed equivoci per l’esilarante commedia “Tesoro non è come credi” di Paolo Caiazzo adattata e diretta da Luca Micci, autore anche della regia, per il primo spettacolo in cartellone della terza rassegna “Le Mille e una farsa” della LuMiProduction diretta da Luca Micci.

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.00 e alle ore 20.00, sul palco del Teatro Don Bosco si ride con le comiche vicende di Michele, interpretato da Micci, un fotografo che non ha più un lavoro stabile finché l’ex collega Fabrizio, Aldo Mangiù, gli propone un ambizioso servizio fotografico con una famosa modella da copertina, Viviana Toscano.

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“Si riderà molto- dichiara Luca Micci supportato come sempre alla regia da Sandra Cosentino- anche perchè da questa nuova collaborazione provocherà le gelosie della moglie, interpretata da Barbara Cracchiolo, che a sua volta dovrà affrontare un problema molto più serio ovvero una suocera molto pittoresca interpretata da Eleonora Musumeci”.

Due atti ricchi di personaggi eccentrici e divertentissimi come i due inviati delle due testate giornalistiche più importanti interpretati da Gaetano Iacona e Ilenia Scaringi, e un sedicente mago indiano interpretato da Pippo Toscano.

“Tesoro non è come credi” – continua Luca Micci- non è solo una commedia brillante ricca di sorprese ma è anche una profonda riflessione sul rapporto fra la gente comune, il mondo dello spettacolo, la tv e i social considerati come mete da raggiungere a tutti i costi scoprendo alla fine che sono l’illusione di una realtà che non è mai come si crede”.