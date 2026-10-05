Trapani Beer Fest 2026, il racconto della tre giorni tra divertimento, food e musica

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Tre giorni di birra, musica, sapori, incontri e divertimento. Tre giorni in cui Piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in un grande spazio di condivisione. Si è conclusa ieri sera la quarta edizione del Trapani Beer Fest, andata in scena dal 2 al 4 ottobre e capace, ancora una volta, di richiamare un grandissimo pubblico nel cuore della città.

Un’edizione che ha rispettato fino in fondo lo spirito della manifestazione: Beer, Food & Music. Tanta la birra spillata negli stand dei birrifici presenti, altrettanto apprezzata l’offerta gastronomica e una programmazione musicale che, ogni giorno dalle 18 fino all’1 di notte, ha accompagnato il pubblico praticamente senza interruzioni.

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Una piazza da vivere

Il risultato più importante è arrivato proprio dalla piazza.

Per tre sere Piazza Vittorio Emanuele è diventata luogo di incontro per giovani, famiglie, gruppi di amici e appassionati, con un pubblico numeroso che ha vissuto gli spazi del festival tra gli stand dedicati alla birra e al food e l’area spettacoli.

Una festa vissuta con leggerezza ma anche con attenzione, mantenendo centrale uno dei principi che accompagna il Trapani Beer Fest fin dalla sua nascita: divertirsi sì, ma responsabilmente e in sicurezza.

Una formula che ha consentito alla manifestazione di crescere negli anni senza perdere la propria identità.

Birra, food e una colonna sonora lunga tre giorni

Protagonista, naturalmente, la cultura brassicola, con i birrifici che hanno raccontato produzioni, territori e differenti modi di interpretare la birra.

Accanto ai bicchieri, l’area food ha proposto un vero viaggio tra sapori differenti: dal cuoppo di fritti agli hamburger gourmet, dal lomito argentino alla porchetta di Suino Nero dei Nebrodi, passando per gli arrosticini abruzzesi e i dolci della tradizione.

E poi la musica.

Dal primo pomeriggio di venerdì fino al gran finale di domenica, il palco è stato uno dei cuori pulsanti della manifestazione. Radio 102, media partner dell’evento, ha aperto ogni giornata con musica, interviste e talk, lasciando poi spazio a live, tribute band e DJ set.

L’ultima serata ha chiuso idealmente il viaggio con un grande tuffo negli anni Novanta: dal Britpop e dalle sonorità degli Oasis con i Supersonic, alle canzoni degli 883 reinterpretate dagli Industria di Caffè, fino all’Eurodance Party che ha accompagnato il pubblico verso la conclusione della quarta edizione.

«Il successo più grande è vedere la piazza così»

«Sono stati tre giorni bellissimi, probabilmente la maniera migliore per raccontare quello che negli anni è diventato il Trapani Beer Fest – spiegano gli organizzatori di Nerd Attack ETS –. Abbiamo visto una piazza piena di persone che avevano semplicemente voglia di stare insieme, bere una buona birra, mangiare qualcosa, ascoltare musica e divertirsi. Ed è accaduto per tre giorni, in un clima di festa e in sicurezza. È questa la soddisfazione più grande».

«Dietro un evento del genere ci sono settimane di lavoro e tantissime persone che spesso non si vedono. Quando poi si accendono le luci e la piazza comincia a riempirsi, tutto assume un significato diverso. Vogliamo quindi dire grazie a chi ha lavorato alla manifestazione, ai birrifici, agli operatori food, agli artisti, ai tecnici, allo staff, ai partner e naturalmente a tutte le persone che hanno scelto di trascorrere con noi anche solo una parte di questi tre giorni».

Arrivederci al 2027

Con lo spegnimento delle ultime luci di ieri sera cala così il sipario sulla quarta edizione.

Rimane l’immagine di tre giorni di festa, di una Piazza Vittorio Emanuele viva e di migliaia di bicchieri alzati insieme, ma soprattutto la consapevolezza di una manifestazione che continua a costruire la propria storia edizione dopo edizione.

Il Trapani Beer Fest saluta il suo pubblico con la stessa semplicità con cui lo ha accolto.

Grazie Trapani. Ci vediamo alla prossima edizione.