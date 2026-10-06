Enti locali, decimo corso di formazione Asael. Undici incontri per sindaci, assessori e consiglieri siciliani

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Undici incontri di formazione in webinar per sindaci, assessori e consiglieri degli enti locali siciliani. Partirà il 12 ottobre la decima edizione del corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali, dal titolo “La governance degli enti locali tra politica, amministrazione, economica, diritto ed etica”.



Fino al 30 novembre, ogni lunedì e giovedì pomeriggio, esperti e docenti si alterneranno affrontando varie tematiche di stringente attualità: l’uso dell’intelligenza artificiale, il sistema elettorale, le politiche giovanili, la comunicazione istituzionale, lo Statuto siciliano, l’urbanistica, la prevenzione degli incendi. E ancora il personale degli enti locali, i bilanci, i documenti di programmazione, il dissesto finanziario, la contabilità pubblica, il ruolo dei distretti socio-sanitari, l’autonomia differenziata.



“Si tratta ormai di un appuntamento fisso – dice Matteo Cocchiara, presidente Asael – che riscuote sempre grande successo e che ormai caratterizza la nostra associazione, fondata nel 1969 da Piersanti Mattarella. Oggi più che mai gli amministratori pubblici hanno bisogno di queste occasioni di formazione per affrontare al meglio le sfide legate al loro ruolo, a servizio dei cittadini. Il sistema degli enti è in continua evoluzione e il corso si propone di offrire agli amministratori gli strumenti idonei perché possano rispondere alle esigenze delle comunità”.



Il corso, completamente gratuito, si aprirà lunedì 12 ottobre e vedrà la collaborazione con l’Ordine dei commercialisti di Palermo, con l’associazione regionale dei segretari comunali e con l’associazione regionale degli ex parlamentari, oltre agli interventi di docenti universitari, dirigenti pubblici ed esperti. Due incontri si terranno anche in presenza: quello del 29 ottobre presso la sede del Parco delle Madonie di Petralia Sottana e quello del 5 novembre nella sala convegni della chiesa Maria Santissima della Misericordia di Termini Imerese.