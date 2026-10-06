Premio Lympha Raffaella Mandarano 2026, venerdì 9 ottobre presso il Palazzo della Cultura di Catania la finale con Nicola Gratteri

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Si terrà a Catania, “battezzata” dall’intervento del procuratore del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, e da un reading dell’attrice Egle Doria, la giornata conclusiva della terza edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’imprenditoria femminile giovane e innovativa. Nel corso dell’evento sarà presentata la vincitrice scelta dalla giuria.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre 2025 al Palazzo della Cultura, con inizio alle ore 9,30

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Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori saranno aperti alle 10 da Giuseppe Mario Patti, presidente dell’Associazione Raffaella Mandarano ETS.

Alle 10.15 spazio alla letteratura con l’attrice Egle Doria, che leggerà un brano tratto dal libro di Simona Lo Iacono “Joanna degli incanti”. Alle 10.30 seguirà una conversazione con Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli, in video collegamento, e Anthony Di Stefano, giornalista RAI.

Il programma proseguirà alle 11.30 con l’intervento di Antonio Belcuore, commissario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. A seguire saliranno sul palco le protagoniste delle precedenti edizioni del Premio: alle 11.45 interverrà Valentina Mancuso, vincitrice della prima edizione con un progetto nell’ambito della cyber security, e alle 12 Sarah Kamsu, vincitrice della seconda edizione con il progetto WAU.

La mattinata offrirà inoltre spazio alle esperienze d’impresa. Alle 12.15 interverrà Giuseppe Sorbello di Xenia Progetti, mentre alle 12.30 sarà la volta di Giuseppe Mario Patti di Proteo.

Uno dei momenti centrali dell’appuntamento sarà alle 12.45 con “Il futuro sul palco”, quando la vincitrice della terza edizione presenterà il proprio progetto attraverso un pitch, portando davanti al pubblico l’idea imprenditoriale selezionata per il Premio Lympha 2026.

La manifestazione si concluderà alle 13.15 con la consegna del Premio Lympha 2026.

Con la sua terza edizione, il Premio Internazionale Lympha rinnova così l’impegno dell’Associazione Raffaella Mandarano nel dare visibilità alle nuove generazioni di imprenditrici e nel creare occasioni di incontro tra talento femminile, impresa, innovazione e territorio; in palio c’è un programma di incubazione d’eccellenza della durata di quattro mesi e del valore di oltre 10 mila euro, nonché un premio in denaro di 2.000 euro.

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico. Il premio porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager innovativa e instancabile promotrice di sostenibilità e progresso, prematuramente scomparsa nel gennaio 2024.

Il premio gode del patrocinio dell’Università di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Humanitas Istituto Clinico Catanese. Partner dell’edizione 2026 sono PROTEO Technologies, azienda fondata da Raffaella Mandarano, Harmonic Innovation Group, Farmitalia presieduta da Fabio Scaccia, vicino sin dall’inizio al Premio Mandarano, e ancora Greenwaver e Skylight Italia.