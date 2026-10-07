Cricket, a Ragalna grande festa con 8 squadre dello Sri Lanka, per Csain Sicilia un momento di grande inclusione

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Sono state otto le squadre che hanno preso parte all’appuntamento, con la partecipazione di circa 300 atleti, accompagnati dalle rispettive famiglie. Una presenza significativa che ha coinvolto le comunità dello Sri Lanka residenti nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa, trasformando la giornata in un momento di aggregazione e condivisione attraverso lo sport.

Il raduno – svoltosi a Ragalna nel Centro Sportivo nazionale Csain “Totuccio Carone – ha rappresentato anche un’importante occasione di valorizzazione della cultura sportiva della comunità dello Sri Lanka, Paese nel quale il cricket rappresenta lo sport nazionale e una parte importante della tradizione e dell’identità sportiva. A coordinare l’organizzazione è stato Gayan Sylvester, atleta della Nazionale italiana di badminton e delle Fiamme Oro, originario dello Sri Lanka, cittadino italiano e residente a Catania.

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Per Giuseppe Lombardo, referente CSAIN, l’appuntamento rappresenta motivo di particolare orgoglio: «Vedere una partecipazione così numerosa e soprattutto tante famiglie riunite attraverso lo sport significa che CSAIN sta riuscendo a rispettare il percorso che si era prefissato. Vogliamo diventare sempre più un punto di riferimento per le comunità e per il territorio, creando occasioni concrete di incontro, partecipazione e inclusione».

Grande soddisfazione anche da parte del vice-sindaco di Ragalna Emanuele Motta, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e della collaborazione con CSAIN: «Questo appuntamento, inserito nel quadro di Play District, promosso da Sport Insieme e finanziato da Sport e Salute, rispecchia pienamente ciò che la sinergia tra CSAIN e il Comune di Ragalna si era prefissata sin dall’inizio di questa esperienza. Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione e questa giornata ne è stata una dimostrazione concreta».

Per la comunità dello Sri Lanka presente in Sicilia è stata una giornata di festa, vissuta insieme alle famiglie e nel segno dello sport. Un appuntamento che conferma la volontà di CSAIN Sicilia di promuovere lo sport come strumento di partecipazione, inclusione e dialogo tra comunità, rafforzando il rapporto con il territorio e creando nuove opportunità di incontro. Le iniziative proseguiranno con un calendario che sarà definito nei prossimi mesi.